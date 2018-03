Hasa miatt kritizálták Bódi Sylvit – fotó

Mikronéziában szörfözik Bódi Sylvi, és többek között egy tengerparton pihengetős, bikinis képet is megosztott rajongóival. Míg egyesek azt szúrták ki, hogy milyen jól áll a sárga szín a 36 éves modellnek, addig mások a pózt. Az egyik kommentelő kritizálni is kezdte a modellt, aki a felvételen – jól látható módon – behúzott hassal pózol.

Egy fotó behúzott has nélkül? Szerintem nem kell behúzni, sokkal hitelesebb lenne, és felesleges is… Nem bántásnak szánom!

– jegyezte meg.

Bódi Sylvi a következőképpen „szerelte le”:

Ez nem kívánságműsor. Ez van, ez a behúzott hasas, ezt kell beosztani. Nyilván nekimehettem volna a Photoshop programmal… de inkább vállalom úgy, ahogy van. Egyébként van „hasilag” sokkal előnyösebb is, de azok az idők már régen elmúltak, hogy én bárkinek is meg akarjak felelni – válaszolta a modell.

Mire a hozzászóló így reagált: