Kulcsszereplő tér vissza a Jóban Rosszbanba

Suhajda Dániel, a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának szereplője újra forgat – írja a Ripost. Több mint fél év távollét után tűnik fel a sorozatban, és garantálja, hogy Roland karaktere nem fog megváltozni.

Június végén forgattam utoljára. Én úgy készültem, hogy ott, akkor vége van és befejeződött. Úgy néz ki, hogy a karakterem nagyon szerethető volt a nézők szemében, és így akkor visszatért. A karakterem mindig is izgalmas sztorikat kapott, hála az íróknak és a sorozat kreatív részének. Most sem lesz ez másként. Mindig is népszerű volt a sorozatban ez a száll és most egy kicsit talán élesebb lesz, meg talán egy picikét kétértelműbb, de mindenféleképpen izgalmas és csavaros történeteket tartogat a nézők számára