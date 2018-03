Paudits Béla még sosem találkozott az unokájával, elárulta az okát

“Márkocskának hívom” – mosolyodott el Paudits Béla, miközben kétéves unokájáról beszélt, ám azt is közölte, hogy még sosem találkozott a picivel. “Tudok róla és a lányomról is mindent, de nem akarok velük találkozni” – jelentette ki a Blikknek, és az okát is elmondta, nem szeretné, ha a lánya és az unokája ilyen rossz állapotban látnák őt.

Paudits Béla egészségi kálváriája gyomorfekéllyel kezdődött, amit megoperáltak, ám a seb elfertőződött. Bélcsavarodása miatt kellene újra kés alá feküdnie, ám ahol először kezelték, oda fél visszamenni, máshol pedig nem vállalják. “Az orvosok nem mernek hozzám nyúlni, mert kockázatos a műtét. De ha nem sikerül, akkor meghalok. Hadd döntsem már el én, hogy mi legyen az életemmel, mert ez a mostani nem nevezhető életnek” – mondta a színész, akinek a megsegítésére Lajsz András szervezett gyűjtést.