Ezért károsodik jobban a bőröd, ha városban élsz

A nagyvárosi lét a maga nyüzsgő, pörgő életmódjával talán van, hogy az agyunkra megy, mégis sokan nem tudnánk elképzelni, hogy végérvényesen kiszakadjunk belőle. Néha persze jó elvonulni a város zaja elől, hogy feltöltődjünk és pihenjünk egy kicsit, hisz utána olyan, mintha kicseréltek volna minket, de a helyzet az, hogy mindez csak részlegesen van így.

Kifejezések csapdájában

Furcsa mód épp a felszínen kevés az évi pár nap lazítás, ugyanis míg egy hosszú hétvégén agyban teljesen ki tudunk kapcsolni, bőrünk épp csak megízleli, milyen jó is az, amikor nem stresszeljük szét magunkat, és tisztább levegő vesz körül minket. A rohanó városi életmód – legyen bármilyen elcsépelt kifejezés is – tökéletesen lefedi azokat a rossz szokásokat, amiket akaratlanul is felveszünk, és hatásukat nem vakarhatjuk le egy balatoni hétvége alatt.

Állandóan sietünk valahova, idegeskedünk, összevissza eszünk, amikor épp ráérünk, vagy eszünkbe jut. Bedobunk két-három kávét, elszívunk négy-öt cigit, és nap végén van, hogy hullafáradtan dőlünk be az ágyba, mégsem tudunk aludni, mert agyunk még mindig a délelőtti meeting témáján pörög. Ha mindezt még megtoldjuk az alapból szennyezettebb nagyvárosi levegővel és annak tényével, milyen borzasztó kevesen veszik komolyan úgy igazán a napfény okozta UV-sugárzást, már meg is kapjuk a masszáját annak, amit tudományos néven csak úgy hívnak: exposome.

Helló, urban ageing!

Ez a csinos kis pakk, az exposome ráadásul nagyon alattomos – vagy csak mi vagyunk szívósak, nézőpont kérdése. Mindenesetre egészen sokáig bírja a bőrünk anélkül, hogy komolyabb jelei lennének a túlzott terhelésnek.

Tévedés ugyanis azt hinni, minden a ráncokkal kezdődik, azok már a záróakkordok a kottában.

Eleinte csak szárazabb lesz a bőr, picit tompább, szürkébb a tónusa. És persze kijöhet néhány pattanás is, amiket lázasan ecsetelgetünk, hogy eltűnjenek. Nyúzottságunkat azonban egy idő után már nem tudjuk levetkőzni, bőrünk túlságosan petyhüdt lesz ,és igen, ezen a ponton megjelennek a ráncok. Vicces nevű szarkalábként és cukiskodó nevetőráncként kezdik, és mire még két gyertyát elfújunk a tortánkon, már hopp, rögzülnek is.

Ne meneküljünk, lassítsunk!

Na jó, ez a folyamat egy picit túlzó, mint egy hollywoodi katasztrófafilm forgatókönyve, a legtöbb esetben ennyire nem durvulnak el a dolgok. Az első nyúzottnak titulált fejünk megpillantása és a bizonyos szülinapi torta elfújása között valahol mindannyiunknál leesik a tantusz, és elkezdünk odafigyelni magunkra.

Életmódot váltunk, mozogni kezdünk, megnézzük az ételek összetevőit, és belekezdünk a tudatos bőrápolásba. Persze csodák nincsenek, mindezek mindenkinél más ütemben és mértékben valósulnak meg, de kétségtelen tény, oda kell figyelnünk bőrünk jelzéseire, és a slow age gyakorlatát lehetőségeinkhez képest be kell építenünk arcápolási rutinunkba.

Nem mindegy, milyen bőrápolókat használunk.

1. Igenis, nézzünk utána az összetevőknek, valóban tartalmaznak-e értékes antioxidánsokat, hidratálókat és vitaminokat. Megéri a rááldozott idő, és nem is bonyolult. Számos oldal foglalkozik a krémek összetevőivel, azzal, hogy mi mire jó, elég ha ráguglizunk, és már jönnek a találatok.

2. A fényvédelem ne szűküljön a nyári hónapokra, egész éven át fontos, hogy védjük arcbőrünket, amiben segítségünkre lehetnek a széles spektrumú fényvédőket tartalmazó arckrémek, mint a Vichy Slow Age SPF 25 fényvédőfaktorral ellátott nappali arcápolója és a célzottan arcra való fényvédő készítmények is.

3. A megfelelő arctisztítás legalább ilyen fontos: esténként távolítsuk el a szennyeződést és sminket még akkor is, ha hullafáradtak vagyunk.

4. Az éjszakákat pedig fordítsuk a javunkra, és használjunk hámlasztót. Első rangú segítség lehet ebben a Vichy Minéral 89 Hyaluron-Boostere, és persze nem feledkezzünk meg a táplálóbb éjszakai arckrémről sem, mint a Vichy Slow Age bőrápolója, hogy reggelig minél több hatóanyag dolgozzon boldogságunkért.

Megöregedni ugyanis meg fogunk. Sőt, ráncaink is lesznek. Nem mindegy azonban, hogy mikor, milyen gyorsan és mennyi jelenik meg.