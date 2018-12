5 egyszerű trükk, amikkel télen is egészséges marad a hajad

1. Szezonális korpásodás

A hideg időben még annak is kialakulhat korpa a hajas fejbőrén, akinek alapjáraton nem szokott ilyen jellegű problémája lenni. Ennek oka, hogy ilyenkor bőrünk szárazabb, védtelenebb az irritációkkal szemben, nem beszélve arról, milyen könnyen megfázhat a fejbőr sapka nélkül, ha nyirkos hajjal indulunk el otthonról vagy izzadt fejjel az edzőteremből. Mindezek miatt viszkethet, majd idővel a korpásodás is megjelenhet.

Szerencsére egyszerűen elejét vehetjük mindennek, számos hatékony készítmény érhető el, amelyekkel célzottan ápolhatjuk érzékeny fejbőrünket és hajunkat. Ilyen lehet például egy hajmosás előtti olaj, mint a környezetbarát csomagolású L’Oreal Botanicals Fresh Care Sampon Előtti Olaj, amelynek fő összetevője a levendulaolaj. A levendulából kinyert folyékony arany testi-lelki nyugtató, hidratáló hatását így immár a fejbőrünkön is élvezhetjük.

2. Szálldosó hajszálak

Télen úgy tűnik, mintha mindenki egyszemélyes erőművé válna, hajunk annyira elektrosztatikus lehet. Elég hozzá felvenni egy kötött garbót, fejünkbe húzni egy sapit, ne adj isten, kesztyűvel a kezünkön megigazgatni frizuránkat, és az máris az égnek emelkedik – szálanként. Az ilyen mindennapos súrlódásokat kikerülni nyilván nem tudjuk (bár ha kötött sapkánkba varrunk egy műselyem bélést, javíthatunk a dolgon), a jelenség ellen sokat tehetünk szimplán a hajmosások alkalmával is. Csak kézmeleg vízzel mossunk hajat, és használjunk rendszeresen kiöblítést nem igénylő készítményeket, mint a L’Oréal Botanicals Fresh Care Safflower Rich Infusion Hajápoló Krém, amit nedves és száraz hajon is alkalmazhatunk.

3. Ragyogásfokozás

Télen nem csak fejbőrünk, de hajszálaink is igénylik az extra táplálást, máskülönben elveszíthetik fényüket, és száraz, élettelen hajtömegként kókadozhatnak tavaszig. Hogy ezt elkerüljük, a hajmosásban a minőséget helyezzük a mennyiség elé, ami azt jelenti, hogy amennyire lehetséges, ritkítsuk a hajmosások számát, ellenben a tisztítást megfelelő készítményekkel végezzük, a sampon mellett semmiképp se feledkezzünk meg a balzsamozásról, és hetente egyszer iktassunk be hajtípusunknak megfelelő pakolást is. Válasszunk tudatosan olyan hajápolót, amely természetes hatóanyagokat tartalmaz, mint a L’Oréal Botanicals Fresh Care készítmények, amelyek közül a Safflower Rich Infusion Hajmaszk például direkt a száraz haj számára ad extra adag hidratálást és táplálást, és használatától puhább, fényesebb hajzuhatagot kaphatunk.

4. Száraz végek

Két hajmosás között is fontos, hogy találjunk a hajtípusunknak megfelelő ápoló készítményt, amivel elejét vehetjük a szálkás, töredezett hajvégek kialakulásának. Télen sajnos erre is nagyobb az esély még akkor is, ha rendszeresen vágatunk belőle. A hajvégápoló olajok és hajápoló szérumok beiktatásával azonban hajszálaink hosszú távon erősebbek, ellenállóbbak lesznek, felvitel után pedig már azonnal érezhetjük puhító hatásukat. A L’Oreal Botanicals Fresh Care Strenghtcure Koriander Hajerősítő Kezelése könnyen kezelhető és praktikus, pipettás kiszerelésben teljesíti mindezeket az elvárásokat.

5. Minimumfokozaton

Ahogyan a túl meleg víz nem tesz jót hajunknak és fejbőrünknek hajmosáskor, úgy a túl forró levegővel történő hajszárítás is száríthatja, károsíthatja hajunkat. Hogy ezt elkerüljük, hajszárítónkat a legkisebb hőerősségű fokozaton használjuk! Igaz, így pár perccel tovább tart a procedúra, de sok kellemetlenségtől tudjuk megkímélni magunkat. Ezenkívül jusson eszünkbe anyánk oly sokszor kántált mondata: hajmosás után ne menjünk ki egyből a hideg levegőre! Várjuk meg, míg nemcsak megszárad a hajunk, de természetes módon visszahűl fejbőrünk, máskülönben sokkolnánk szegényt a túl nagy és hirtelen hőmérséklet-különbséggel.