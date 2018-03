Tavaszi megújulás 2018-ra (x)

Visszatér a 70-es évek nagy divatja, a horgolt kialakítás. Nyugodtan túlzásba is eshetnek a horgolt ruhák kedvelői, s akár teljes outfitként is viselhetik. A horgolt megoldások mellett a csipke is porondon marad, de akár a játékos, tüllből készült darabokat is becsempészhetjük a tavaszi hétköznapokba.

Szintén a 70-es évek hippikorszakából visszatér a batikolt minta és rojtozás, melyet akár házilag is el tudunk készíteni. Batikolt és horgolt felsőrészhez kiváló párosítás a magas derekú farmernadrág, hisz ez még tavaszra sem fog lecsengeni. A magasított derék előnyös alacsony lányokon is, hisz lábuk hosszát megnyújtja, illetve plus size lányok is bátran viselhetik.

Ha már tavasz, akkor a virágokat sem szabad a háttérbe szorítani. Divat lesz a virágos minta, nemcsak ruhánkon viselve, de cipőnkön és szandálunkon is, főként a virágos rétre és a tapétákra emlékeztető megoldások. A virágos mintát párosíthatjuk csíkossal, ez az egyik legfeltűnőbb darab lesz. De ha már mintákról beszélünk, akkor megemlítést érdemel a zsúfolt mintázat, hisz most szabad kezet kapunk, és akár nem összeillő mintákat is összepárosíthatunk. Az azték, görög és geometriai ábrák mellett az apró állatminták nagy teret kapnak, így ruházatunkon viselhetünk kutyát, cicát, elefántot, zsiráfot, békát vagy épp amihez kedvünk van. S persze a közlekedési eszközöket se felejtsük el.

A másik nagy kedvenc a festmény, a képhatású nyomatok a felsőruházatunkon; ha ezt választjuk, fontos figyelnünk, hogy erősebb testrészeinken óvatosan alkalmazzuk, hisz nagyító hatást is kelthet, ráadásul a tekintetünket is egyből a festményre tereli a mintázat. Kreativitásban gazdag tavaszt kívánok mindenkinek, ne féljetek, merjetek öltözni! 😉

Ha bizonytalan vagy, hogy mi is az, ami előnyös számodra, látogass el bármelyik üzletünkbe, és próbálj fel különböző darabokat, valamint jelentkezz be ingyenes stílustanácsadásunkra!

További ötletek és képek

Ágoston Bettina

Háda Stylist