Így néz ki egy gardrób, amit a tavasz ihletett

Trendek jönnek és mennek, de abban biztosak lehetünk, hogy a napsütéses hónapokra mindig is a top ajánlások közé fognak tartozni a vidám színek és a virágminták. Az előbbi jókedv csalogató voltáért, utóbbi pedig… nos, talán ez indoklást sem követel, végtére is, mikor legyenek divatosak a virágminták, ha nem akkor, amikor szárba szökken a természet?

Ezt vehetjük afféle alaptételnek is, amelyet felhasználva igazán csinos tavaszi gardróbot alakíthatunk ki magunknak. Nem hiányozhatnak belőle az elegáns, munkahelyi viseletek, azok, amelyekben elcsipegethetünk egy habos sütit egy kávézó teraszán, no és persze azok is, amelyekben kényelmesen, mégis nőiesen élvezhetjük a családi hétvégéket.

8 óra munka…

… ami eltelhet feszengés és ruhánk igazgatása nélkül is. Válasszunk egy kényelmes, alakkövető de nem cuppanós ruhát, ez örök favorit egész éven át, de bújhatunk farmerbe is, ami már olyannyira alapdarab, hogy a legtöbb helyen elfogadott irodai öltözék. Mégis, ha biztosra akarunk menni, komolyabbá tehetjük szettünket egy csinos blézerrel. Ebből amúgy is jobb, ha lapul két-három a szekrényünkben, hiszen ruháktól a szoknyákig minden szerelést megkoronáznak. A méretes fülbevalók nagyon divatosak most, nyugodtan csábuljunk el, de irodába válasszunk belőlük natúr vagy fémszínűt, és csekkoljuk, hogy ne csilingeljenek minden fejmozdításra.

1. Virágos, ejtett vállú felső – F&F / 2. Magasderekú, virághímzéses farmer – F&F / 3. Eperszínű blézer – F&F / 4. Fekete alapon virágos ruha – F&F / 5. Piros, tömb sarkú szandál – F&F / 6. Ezüstszínű fülbevaló – F&F / 7. Eper piros, keresztpántos kézitáska – F&F

8 óra pihenés…

… ami talán csak nyolc perc, mégis kiszakadunk a mókuskerékből, és élvezzük az apró örömöket. Trécseljünk egyet a barátnőnkkel, vagy csak úgy sétálgassunk, nézelődjünk egyet a városban. A farmer mindig remek választás, de válasszunk hozzá egy csinosabb felsőt: a vállvillantós Bardot-fazonok idén is divatosak lesznek (és szép eséllyel jövőre is). A másik aduász a farmerruha, amiből mindenki találhat az alkatának megfelelő darabot, majd kábé rongyosra hordhat, örök darab lesz. A kiegészítők terén népszerűek a feltűnő mintás darabok, de egy láncszemekkel díszített pántos típus is jó divatbefektetés.

1. Bardot-fazonú, lyukacsos felső – F&F / 2. Magas derekú, szaggatott farmer – F&F / 3. Sárga, fonalgolyós fülbevaló – F&F / 4. Ejtett vállú, hímzett farmerruha – F&F / 5. Piros, keresztpántos táska – F&F / 6. Virágmintás, láncos kézitáska – F&F / 7. Piros, lapos talpú papucs – F&F / 8. Tömb sarkú, virágmintás szandál – F&F

8 óra szórakozás…

…a családunkkal, amibe beleférhet közös bringázás, egy kis lófrálás vagy játszóterezés. Érdemes lapos talpú cipőt választani, amik között szintén számos alternatívát találhatunk púderszínű, romantikus típusokra is. Szerezzünk be néhány finoman díszített felsőt, az ing fazonok és a lenge lenvászon típusok minden évben visszatérő kedvencek és velük még a kényelmet sem kell otthon hagynunk. A tavasz azonban csalóka, bármikor jöhet egy kis zápor, egy könnyű kabátot azért vigyünk magunkkal.

1. Világosszürke, tavaszi kabát – F&F / 2. Fodros ujjú, virágos ing – F&F / 3. Magas derekú, szaggatott farmer – F&F / 4. Hímzett mintás, trombita ujjú felső – F&F / 5. Virágmintás slip on / F&F / 6. Piros, keresztpántos táska – F&F / 7. Csíkos shopper keresztpánttal – F&F / 8. Barna bőr, lapos talpú papucs – F&F