Tavaszi szépségmegújulás 3 lépésben

A következő három lépés mindegyike egy-egy meghatározó beautytrenden alapul, amelyeket az iparági nagyokosok az év legnépszerűbb irányzatainak kiáltottak ki, mi pedig bemutatjuk, hogyan tudod őket a javadra fordítani, sőt, még tippeket is adunk, mindezt mivel érheted el.

1. lépés: kicsattanóan egészséges arcbőr

Pofonegyszerűnek hangzik, de nem az, pedig a szépségguruk is tudják, egy jó smink elkészítésének 0. lépése a tiszta, ragyogó arcbőr. A tél végén amúgy is szükségünk vagy egy kis extra löketre, hogy fakó színünket valami üdítő variánssá változtassuk, ehhez pedig jól jön, ha arckrémünk mellé beiktatunk néhány pluszápolót: lehet ez arcmaszk vagy szérum is, lényeg, hogy rendszeresen használjunk a bőrtípusunknak megfelelőt. Ha mindez megvan, jöhet a könnyed, abszolút természetes smink: pici korrektor, némi alapozó vagy púder – de csak finoman! – és minimális színezés.

1. Extra gyengéd bőrmegújító maszk minden bőrtípusra – Skincode / 2. Studio Face and Body Foundation természetes fedésű alapozó – M.A.C / 3. Cellular Ránctalanító arcápoló szérum minden bőrtípusra – Skincode / 4. Skin feels good hibrid alapozó – Lancôme / 5. Mattító hatású 2 in 1 púder és alapozó – Cadea Vera / 6. Lágy aranyfényű primer szérum – Catrice / 7. Soft mat loose mattító és fixáló púder – Manhattan / 8. Nude Wear Touch Of Glow alapozó – Physicians Formula

2. lépés: élénkítő pirosító

Ennél egy picit tovább is mehetünk, ha kihasználjuk a pirosítók idei népszerűségrobbanását. Bizony, 2018-ban az első számú arcárnyaló már nem a kontúrozás. Ha ritkán használtuk eddig őket, érdemes letesztelni, melyik árnyalat illik hozzánk a leginkább, aztán szabad a pálya: mehet az orcára, de kísérletezgethetünk vele még a szemhéjunkon is, ha már egyszer a rózsás árnyalatok szemfestékként is menők. A pirosítóval tehát remekül fokozhatjuk kicsattanóan egészséges arcbőrünk szépségét, de ne feledjük, egy jó arckrém, 30 felett pedig egy hatásos ráncmegelőző, ápoló készítmény sem árt, hogy a hangsúly a jó irányba tolódjon.

1. Cellular Ránctalanító hidratáló nappali arckrém normál és száraz bőrre – Skincode / 2. Macaron blush blender pirosító – Lancôme / 3. Bőrvilágosító arcápoló szérum minden bőrtípusra – Skincode / 4. Finoman csillogó pirosító – NYX / 5. Blushing blush pirosító – Clinique / 6. Természetes alapanyagú pirosító – Kell a púder! / 7. Color Wheel Mosaic Púder – NYC / 8. Krémes pirosító – M.A.C

3. lépés: élénk szemsmink

A szemsminkek terén a jó idő beköszöntével népszerűek lesznek az élénk árnyalatok. Egy hangsúlyos szemsmink elkészítéséhez mindenekelőtt gondoskodjunk a szemkörnyék ápolásáról. Egy jóféle szemránckrém például áldásos lehet, hiszen segítségével nemcsak megelőzhető a szarkalábak tipegése, de a meglévők is halványíthatók, amivel a sminkelés is egyszerűbb lesz, a korrektor és alapozó nem fog csúnyán beleülni picinyke barázdáinkba. A sminkajánlás szerint erre jöhetnek a szépen pigmentált pasztellek, de akár a neonszínekkel is kísérletezgethetünk, miután pedig a sárgától a lilán át a zöldig minden menő, még bőrszínünknek megfelelőt is találhatunk.

1. Cellular Ránctalanító szemkörnyékápoló krém normál és száraz bőrre – Skincode / 2. Down to Earth szemhéjpúder Jutah Tiffany – The Body Shop / 3. Telt, magasfényű pigment – NYX / 4. Full metal shadow applikátoros szemfesték – Yves Saint Laurent / 5. 4-Colour All-in-One Pen szemhéjtus – Clarins / 6. Art Couleurs szemhéjpúder – Catrice / 7. My must haves mono szemhéjpúder – essence / 8. Eye Sugar Palette szemfestékpaletta – Lancôme