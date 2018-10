Így öltözködj, ha nincs sok időd válogatni

Nem kell hozzá divatgurunak lenni, hogy csinosan öltözzünk fel, és fárasztó shoppingtúrákra sincs szükség, elég, ha fejben a helyére teszünk néhány alapelvet. Idő hiányában sokszor hajlamosak vagyunk rá, hogy felmarkoljunk egy csomó basic cuccot biztos, ami biztos alapon, végtére is egy bézs kardigán mindig jól jön. Az unalmasan egyszerű verziók azonban az egész megjelenésünket összecsapják, miközben egy csomó trükkös ruhát és kiegészítőt is találhatunk, amelyek a „túl sok” érzete nélkül teszik divatossá öltözékünket.

Először is figyeljünk a színekre. A sárga és narancs most a legnépszerűbb árnyalatok, amelyek nagy előnye, hogy egy szimpla pulcsit vagy szövetkabátot is izgalmassá tesznek, így hát kár lenne kihagyni ekkora ziccert a divatos megjelenés érdekében.

A cipők terén a bokacsizmák és magas szárú félcipők a szezon aduászai, amelyek nemcsak jól variálható alapdarabok, de finom melegek is. Ha a hétköznapokba nem fér bele a tűsarkú tipegése, keressünk törpesarkú, középmagas tömbsarkú vagy magasított talpú változatot, ezekben nagyjából a világ végéig is elmehetünk, de a napi rohangálást biztosan teljesítjük segítségükkel.

Egy szemet gyönyörködtető kiegészítő, mint tudjuk, szintén óriásit tud dobni a legegyszerűbb szetten is, ősszel ennek elsőrangú megtestesítői a sálak. Az otthoni készletet is nyugodtan túrjuk fel, a flitterestől a kockásig minden divatos, fő, hogy hozzáadjon megjelenésünkhöz, ne elvegyen belőle.

A sportos és casual stílusok remek lehetőségeket kínálnak a témában, a kulcsdarab farmert azonban sok munkahelyen nem veszik jó néven, ezért mellette jó, ha beszerzünk néhány szövetnadrágot is. Érdemes figyelni rá, hogy a fazon ne csak magassarkúval mutasson jól (a répaszárú, chino fazonok közül bizony sok szenved ebben a betegségben), illetve feltétlenül gondoljuk át, milyen cipőkkel akarjuk majd viselni.

Ha csak egy cipőt veszünk az őszre, az mindenképp egy fekete, hegyes orrú bokacsizma legyen. Van talán nála izgalmasabb fazon is, legjobban azonban mégiscsak ezt tudjuk kihasználni. Illik az összes trendszínhez, passzol a divatvezér kockákhoz, az összes táskánkat párosíthatjuk vele (na jó, a sporttatyót nem), és nagyon, nagyon kényelmes. Érdemes hát jó minőségűt választani belőle, attól nem kell félnünk, hogy valaha is kimenne a divatból.

Kellemes, őszi időben kabát helyett elég lehet egy poncsó vagy köpenyfazonú kardigán, ezek roppant kényelmesek, és egy kis extrát is adnak megjelenésünknek. Ha hűvösebbre fordul az idő, pufidzseki helyett gondoljuk át a lehetőségét egy gyapjúkabátnak. Sokkal nőiesebb, elegánsabb lesz az outfit, amit tovább fokozhatunk, ha beanie helyett mondjuk beret sapkát veszünk fel.

A szoknyák terén a midiváltozatok már szezonok óta a legnépszerűbb fazonok, csak rajtunk múlik, hogy bokacsizmával vagy hosszú szárú csizmával viseljük őket – mindkettővel nagyon divatos lesz az összhatás.

