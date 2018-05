„Minden ott kezdődött, hogy anyu naponta kisminkelte magát” – a MAC PR-managere mesél

A hazai szépségipari szektor PR és kommunikáció vonalán az egyik legismertebb „név” vagy, most pedig újabb karrierállomáshoz érkeztél. Pontosan mi is a feladatod a cégnél, és miből áll egy napod?

Ez az új karrierállomás igazából régi. A második kislányom születése előtt is már ebben a pozícióban dolgoztam, most pedig annyiban új, hogy röpke 1,5 év alatt átalakult picit a felelősségi kör, nyitottunk az adriai régióban 3 új országot, illetve az üzleteink száma majdnem megduplázódott. Webshopunk is van már itthon és Csehországban is, illetve az új brandmenedzserünk által a csapatom is átalakult, letisztult, hatékonyabban tudja végezni mindenki a munkáját.

A napjaim nem egyformák, minden nap más. Nagyon szeretek a csapatommal együtt dolgozni, karnyújtásnyira vagyunk egymástól és folyton ötletelünk, megbeszélünk, rengeteg hívást bonyolítunk a párizsi irodánkkal, cseh, szerb, horvát kollégáinkkal, illetve van, amikor utazni is kell a régió országaiba.

Hogyan vezetett az utad a szépségiparba?

Pont 10 éve kerültem a MAC-hez, teljesen mással foglalkoztam előtte, mikor zsákutcába értem, nem voltam boldog az utóbbi munkahelyeken. Elkezdtem sebzett madár módjára ide-oda csapkodni és nagyon gyakran váltottam munkahelyet, sehol sem találtam a helyem. Aztán egy mély levegőt vettem, felmondtam és privát sminkoktatásokra kezdtem el járni.

Egy üzletben kezdtél, mint make up artist. Nem számított ez nagy visszalépésnek?

De, de úgy éreztem jó lesz. Aztán szépen végigjártam a szamárlétrát. Ez azért volt nagyon jó, mert betekintést nyerhettem a márka működésébe az alapoktól, megismertem a vásárlóinkat, és sok sminkes vevőnkkel kötöttem szoros barátságot. 10 év alatt 5 pozícióban dolgoztam és ez alatt két lányom született.

Mit szeretsz leginkább a munkahelyedben?

Nagyon szeretem a kollégáimat, fantasztikus csapat dolgozik az Estée Lauder anyacégnél, olyan ez, mint egy nagy család, és ebben nagy szerepe van az ügyvezetőnknek. Sokan dolgoznak nálunk évtizedek óta és szerintem ennek a családi légkör az oka. Szerencsés vagyok, hogy ennyire számítanak rám gyerkőcök után, mellett is. A nemzetközi környezet is nagyon inspirál, ráadásul a régiónk országait is örömmel látogatom, elképesztő a különbség 3-4 órányi autóútra tőlünk. Nem mellékes az sem, hogy a brandet magát is imádom, ez olyasmi, mint amit az ember a gyerekei iránt érez, nem lankad a rajongásom egyáltalán. Mindig meglep a márka az úttörő kezdeményezéseivel, kollaborációival, kollekcióival.

Szinte szerelemnek tűnik a viszonyod a márkához.

Inkább talán szenvedély. Az én szívem már tuti MAC-es.

Mitől más szerinted a MAC filozófiája más márkákhoz képest? Kiket szólítotok meg?

A MAC-et 1984-ben alapították; Frank Toskan sminkmesternek és fotósnak, illetve Frank Angelo szépségszalon-tulajdonosnak elege lett abból, hogy nincsenek olyan sminktermékek, amelyek fotókon is jól mutatnak, ezért úgy döntöttek, hogy létrehozzák a sajátjukat. Megközelítésüket a divatos praktikum jellemezte, sminkes termékeiket kompaktok helyett fekete tégelyekben árusították. Míg a többi vezető sminkmárka abban az időben főleg a bőrápolás területéről érkezett, a M·A·C a színek legfőbb szakértőjeként alapozta meg hírnevét. A pultnál profi sminkmesterek álltak, ami először fordult elő az iparág történetében. Azóta természetesen sok márka inspirálódott a MAC-től, rengeteg copy paste brandet látunk világszerte. A M·A·C a sokszínűséget és az egyéniséget ünnepli – minden korosztály, népcsoport és nem felé nyitottak vagyunk.

Mi az első sminkélményed?

Minden ott kezdődött, hogy anyu naponta kisminkelte magát, amúgy teszi ezt mai napig, vagyis én már ezt láttam gyerekként. Mindig tiptop volt, tökéletes smink, haj, csinos ruha. Úgyhogy a zöld színű, hőre színt adó Mystic rúzsával kezdődött minden.

Két kislányod van, ők mennyire folynak bele eddig a szépség világába?

Mindkét lányom nagyon vagány csaj, imádom őket. Noa a kislányos alkatával, angyali hajával nyáron békát fog, horgászik, gombászik. Mia egy bandita, nincs jobb szó rá, teljesen oda vagyok érte. Aki ismeri, tudja, miről beszélek.

Az öltözködésbe mennyire szólsz bele?

Miát, aki 1.5 éves még természetesen én öltöztetem, de Noát már nem. Hagyom, hogy kibontakozzon az egyénisége és nem erőltetek rá dolgokat, persze néha azért magyarázni kell télen ragyogó napsütésben („de hát süt a nap”) miért nem vehet fel rövidnadrágot. Nagyon érdekli a smink is, ismeri a MAC-et, ő végzi a sajtófigyelést, egyszerűen tündéri.

Mi volt a sajtófigyelői karrierje csúcspontja?

Mikor a belvárosban kint volt az óriásplakátunk sérelmezte, miért nem én szerepelek rajta, és miért nem a mi házunkra raktuk ki.

Mit próbálsz átadni a lányaidnak a szépségről?

Bármennyire hihetetlenül hangzik, a természetességre buzdítom őket. Arra, hogy sokkal fontosabb, ami belül van.

Mennyire nehéz a munka világában kétgyermekes anyaként?

Bevallom, még csak most térek magamhoz, Mia nagyon nehéz baba, mióta megszületett, még egy éjszakát sem aludt át. Úgyhogy sokszor érzem lestrapáltnak magam, de próbálok időt szentelni magamra, és kéthavonta eljárok kozmetikushoz, a sport most hetente 1-2 alkalommal fér bele. Aktívan járok színházba, moziba, mert az nagyon feltölt. Olvasni az utazásaim alatt tudok, olyankor napok alatt több könyvet is kiolvasok.

Milyen social mediás platformokat használsz? Fontosnak tartod-e, hogy naprakész legyél-e téren?

Folyamatosan olvasunk a témában cikkeket, elemzéseket, a brand is figyeli, mit csinál a konkurencia, így rengeteg anyagot kapunk. Sok influencert követek az Instagramon, ez ma már kihagyhatatlan, annyira átalakult a marketing platform.

Kiket követsz leginkább?

Inspiráló nőket követek, és itthoni influencereket, akikkel együttműködünk, vagy még nem tudják, de fogunk… Az erős nők inspirálnak, akiknek történetük van, a self made women-ek.

Ha egy napra egy híresség bőrébe bújhatnál, kiébe szeretnél, és miért?

Cindy Crawford szeretnék lenni… Tiniként bálványoztam, néztem a kifutókon, az MTV-ben, tornáztam a videójára, most pedig Instán követem. Igen, ő jöhet!

Mi a 3 top szépségterméked?

MAC-nél van egy top 20-as listám minimum, nehéz választani. Ruby Woo rúzs, In Extreme Dimension szempillaspirál, Studio Fix alapozó. De évek óta használom az Advanced Night Repairt (Estée Lauder) és a Créme de la Mer hidratálót, a lemosóm pedig 10 éve a Clinique take the day off. Az illatom pedig Jo Malone, fürdeni tudnék benne.

Vannak bevált szépségtrükkjeid, vagy ellestél valamit a MAC backstagekben?

Szeretem a pakolásokat, minden reggel felteszek egy szemmaszkot minimum, utazás/repülés közben megrögzötten használom a MAC Fix+ hidratáló/frissítő permetet. Nyáron nem lépek ki fényvédő nélkül, és jó ecsetek nélkül számomra már elképzelhetetlen a sminkelés.

Harminc után adódik a kérdés a legtöbb nő számára, hogyan lehet méltósággal öregedni? Van ebben példaképed?

Hát ez egy aktuális kérdés, mert minden a millenialsokról szól. Én úgy gondolom szabad és kell is a megelőzésre időt, energiát fordítani. Nekem Meryl Streep abszolút példaképem ebben, nagyon kedvelem!