Milyen pulóvereket válassz idén ősszel? (x)

A 2018-as év tele van régi stílusok újraértelmezésével, a szezon egyik legújabb trendje idén a zsenília használata, így ha a szekrényed mélyén lapul egy ilyen darab, vedd elő, vagy bátran szerezz be egy újat bármilyen feltűnő színben! Ha viszont inkább egy visszafogottabb stílus mellett tennéd le a voksod, a bővebb, úgynevezett oversized kötött pulcsikkal soha nem fogsz mellé, hiszen örök klasszikusnak tekinthetők. Viselheted sportosabban egy farmerral vagy épp csinosan akár pliszírozott szoknyával. Ha az utóbbi mellett döntesz, bátran kombináld sportcipővel, így ez a viselet tökéletes akár rohanós hétköznapokra is, ugyanakkor szuper sikkes marad az összeállításod.



Továbbra is virágkorukat élik a magasított nyakú fazonok, sokan viszont azért nem választanak garbót, mert nehezen kombinálható darabnak tartják. Azonban egy elegánsabb irodai vagy egy laza stílusú garbó a ruhatárunk joker darabja lehet. A sálat is helyettesítő stílus nemcsak farmerral, de ceruzaszoknyával és szűk nadrággal is bátran elsüthető. Egy ilyen darabba érdemes befektetni, hiszen sosem fog kimenni a divatból.

További inspiráció: f-f.com