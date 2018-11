Leteszteltük: Maria Galland multizonális krém

Két hete tesztelem a Maria Galland N°650 Lift’Expert Lisseur Rides Filler multizonális krémet, ami luxus szintű ránctalanítást ígér, ráadásul nem csak a szemkörnyék területére. A filler a márka Lift’Expert vonalának a tagja, arckrém és szérum is tartozik a repertoárba. Lássuk, hogyan vizsgázott nálam a készítmény.

Amitől a hatást várhatjuk

Az összetevőket nézve hatalmas pozitívuma a krémnek, hogy semmilyen illatanyag nem került bele, ami egy arcápolónál, pláne egy szemkörnyékre szánt készítménynél dicséretes. Van helyette nyolc különböző, bőrpuhító hatású emolliens (shea vaj és kókuszvaj is) és hatféle hidratáló hatású összetevő, ez utóbbiak között pedig megtaláljuk a glicerint és a Sodium Hyaluronate-ot is. A Sodium Hyaluronate a hialuronsav só formája és a bőrben is jelen lévő természetes hidratáló elem, ragyogó funkciója pedig, hogy képes a vizet beszívni a bőrbe, ami a bőr kitelítődését, ezáltal a ráncok csökkenését eredményezi.

Antioxidánsokban is gazdag a filler, tartalmaz B12-, E- és C-vitamint, peptidek közül pedig a Palmitoyl Tripeptide-5 típus került bele, ami közvetve stimulálja bőrünk kollagéntermelését, a több kollagén pedig mint tudjuk, fiatalosabb és ráncmentesebb bőrt jelent.

A multizonális krémet arctisztítást követően reggel és este is érdemes használni és mint neve is árulkodik róla, nem csak a szemkörnyékre, de homlokunkra és ajkaink környékére is érdemes tenni belőle. Ez utóbbiakat én mellőztem, szemkörnyékre azonban kitartóan kenegettem, bár bevallom, egy-egy reggel elmaradt a készülődés hevében, de este annál szorgosabb voltam. Állaga lágyan krémes, könnyen eldolgozható, színe fehér, felvitelt követően gyorsan beszívódott a bőrömbe, filmszerű, érezhető réteget nem hagyott bőrömön. Viselése nappal sem okozott semmilyen problémát, nyugodtan lehetett rá sminkelni.

A krémet alapvetően 40 év felett ajánlják használni, nekem addig még van öt jó évem, de mindez a szarkalábaimnak mit sem számít. Nincsenek sokan és nem durva a méretük, de kétségtelen, hogy az elsők már megjelentek, amik ha kialvatlansággal párosulnak, meglehetősen nyúzott eredményt adnak.

Eredmények 14 nap után

Kiinduló állapotomon úgy vettem észre, hogy két hét rendszeres használattól a szemkörnyék ápoltabb és rózsásabb lett, értem ezalatt, hogy szemeim nem két sötét gödörből pislognak kifelé reggelente, sokkal inkább arcom szerves részét képezi a szem alatti bőrterület is. Abszolút érdemesnek látom folytatni a használatát, hiszen két hét viszonylag rövid idő, de ha már ennyi alatt is látszódott változás, remélhető, hogy 4-5 hét után még szembetűnőbb lesz eredményessége.

Ránctalanítás szempontjából botox hatást nem vártam el tőle, mint ahogyan azt botorság lenne bármilyen szemránckrémtől vagy fillertől is remélni, de ebbe az egészségesebb bőrképbe kétségtelen, hogy keveredett jó adagnyi kisimultság is. Fura, mert smink nélkül szemlélve nem tudnám megmondani, szám szerint mennyi tűnt el a ráncocskákból, de az ápoló-feltöltő hatás egyértelműen megvan, ezt észrevettem például azon is, hogy a korrektorom kevésbé ül bele a szem alatti hunyorgóvonalakba.

Külcsín

A filler egyébként külsőre is megnyerő, a márkától megszokott letisztult dizájnnal találkozhatunk. Semmi csicsa, ami nagyon tetszik, a tubusos kiszerelésű készítmény elegáns, kialakítása pedig praktikus. A 15 ml-es méret jól kézre áll, a tubus lapított vége pedig megkönnyíti a krém bedolgozását bőrünkbe, ami nagyon jól jön, ha hosszúak a körmeink és kényelmetlen lenne szemünk környékét kenegetni, közben ráadásul még kellemesen hűsíti is bőrünket.

Ami még tetszett, hogy dobozában részletes, képes leírást találhatunk arról is, mely területeken milyen mozdulatokkal érdemes bedolgozni a multizonális krémet bőrünkbe. Lényege, hogy először pontszerűen vigyük fel a szem környékére, a szemöldökök közötti területre valamint ajkaink körül a mosolyráncok helyére, majd finom, puha mozdulatokkal kezdjük el beledolgozni bőrünkbe. A szemeknél mindig a belső szemzugtól kifelé, a szemöldökök között felfelé irányuló mozdulatokkal, ajkaink felett két oldalra kifelé, a mosolyráncba pedig lentről felfelé dolgozzuk bele a krémet.

Összességében elmondható, hogy egy nagyon jó fillert ismerhettem meg „személyében”, ami nem tartalmaz semmi olyan összetevőt, ami a szem körüli érzékeny bőrt irritálhatná, ellenben egy sor olyan hatóanyagot tettek bele, amelyektől a ráncosodásnak kitett bőrterület nem csak extra hidratálást és ápolást kaphat, de a pici ráncok feltöltésében is hatékony segítséget tud nyújtani. Pozitívum az is, hogy szükség szerint nem csak a szem környékére alkalmazható a készítmény, így használata komplexebb ápolást is lehetővé tesz.