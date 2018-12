Leteszteltük az ARA legújabb bokacsizmáját

Hiába vannak csordultig tele a cipőboltok, mindig úgy érzem, kevés az igazán „normális” lábbeli. Pedig az elvárásaim nem nagyok, legalábbis nem kellene, hogy az legyen, ha megfelelő anyagú, minőségű, kényelmes, stílusos, divatos, a ruháim zöméhez felvehető és persze ár-érték arányban is elfogadható bokacsizmát keresek.

Olyat, amit két-három vagy akár négy évig is viselhetek, mert nem szakad szét, és a divatból sem megy ki, hiszen valljuk be, egy jó cipő nem olcsó, a pénz pedig nálunk sem a fán terem.

A tesztelésre kapott bokacsizma, az ARA Toulouse legújabb modellje esetén is a fenti feltételrendszeremen haladtam végig, az eredmény engem is meglepett.

Anyaghasználat, minőség

A márka Toulouse modellje az idei szezonra fekete lakkváltozatban jelent meg, ami élőben egy szépen, de még épp nem túlzóan fénylő, természetes bőrfelületet jelent. Tapintásra puha, várhatóan olyan, ami fél év múltán sem válik árkossá keresztben a lábfejen. A talpa Luftpolster technológiával készült, amire muszáj volt rágugliznom, mit is takar, nos, lényege, hogy a külső talp légpárnás, aminek köszönhetően a lépés közben keletkező ütődési energiát csillapítja. Ezek szerint részben ettől volt olyan kényelmes járni benne.

A csizma belső anyaga ekológikus bőr és textil, ez utóbbit a vékony thermo anyaghoz tudnám hasonlítani mind tapintásra, mind pedig melegségre. Nem bundás bélésről van szó, de bokacsizmás időben tökéletesen melegíti a lábat, és napközben az irodában sem izzadunk bele. Személy szerint nekem 0 °C fok környékén nem fázott benne a lábam egy-két órás kinn tartózkodás után sem.

A bokacsizma varrása, ragasztása, a talp kialakítása mind elsőosztályú, kívül-belül szépen eldolgozott minden, így ebből a szempontból nem lehet rá panasz.

Kényelem

Nyilvánvalóan kulcsfontosságú, mennyire kényelmes egy cipő, nos, az ARA csizma az. Nagyon! Ez a Luftpolster dolog tényleg briliánsan működik, járás közben is finom, puha érzés a talpnak, miközben rendben van a talp íve, a szélesség és a lábfejnél a bősége is. Plusz piros pont, hogy a belső talprész a saroktól úgy nagyjából a talp közepéig egy plusz párnás rátétet kapott, amitől egyrészt kényelmesebb lesz viselni, másrészt pedig a talpat is melegíti.

Bokánál kellőképp szűkül, nem „lötyög” benne a láb, ez egyrészt viselés közben is kényelmesebbé teszi, másrészt szebben is áll a lábon. Volt, hogy reggeltől késő délutánig rajtam volt, tébláboltam, ügyintéztem, bevásároltam, de bírtam benne, nem fájdult meg a lábam nap végére sem.

A mérettáblára bátran lehet adni, én is annak alapján választottam ki, és tökéletesen passzol, ez pedig fontos, hiszen cipőt is egyre többen veszünk online, annál bosszantóbb pedig nincs, ha a visszaküldéssel kell bajlódni.

Stílus, divatosság

A videó már sokat elárult, mint látható, a bokacsizma legnagyobb ékessége fénylő anyagán felül a hátsó részen végigfutó lánc. Kiált érte, hogy mutogassuk, én is kényszeresen felhajtottam minden nadrágom szárát, olyan szép. A színe sötét ezüstös, ami jó, mert nem rikítóan bazári, de kellőképp odateszi magát, ha látványról van szó. Egyetlen hátránya talán, hogy picikét csilingel, ahogy lépkedünk, de valójában ezt csak akkor halljuk, ha teljes csend van körülöttünk.

A sarkak 5,5 centis magassága éppen megfelelő: már magassarkúnak számít, nyújtja az alkatot, de még nem az a magasság, amit ne lehetne egész nap elviselni. Kellőképp vastag, így stabil, de azért nem tömbsarkú.

Összességében nem lehet panasz a megjelenésére: klasszikus, örökké divatos fazon, amit farmertől az alkalmi ruhácskákig számos összeállításhoz viselhetünk. Elegáns az irodába, de színházba is bátran felhúzhatjuk. A lánc fiatalos kis fityegő rajta, amitől úgy sejtem, majd tavasszal motorosdzsekik kiegészítőjeként is jól fog mutatni.

Véleményem szerint, ha valaki jó minőségű, kényelmes bokacsizmát keres, olyat, amit több szezonon át is örömmel viselhet, sőt még ki is használja az öltözékek variálhatóságának köszönhetően, az ARA Toulouse modelljét mindenképp érdemes lesz közelebbről is szemügyre vennie. Árát tekintve a középkategóriába tartozik, biztosan találunk nála olcsóbb bokacsizmát is, azonban esetében valóban magas minőséget kapunk, nem holmi egyszezonos vacakot.