Ezek az irodaszerek nem hiányozhatnak az íróasztalodról

Nézzünk végig az asztalunkon, és gondolkozzunk el egy pillanatra, mit szólna a látványhoz Marie Kondo, a rendrakás királynője. Biztosan olyan irodai holmikkal vesszük körül magunkat, amelyeket valóban rendszeresen használunk? Marie Kondo azt is mondja, olyan tárgyakat tartsunk meg, amelyek örömet is okoznak. De hogyan tud egy tűzőgép vagy egy praktikus asztali tároló örömet okozni? Egyrészt úgy, hogy nagyon jól néz ki. Másrészt pedig strapabíró anyagból készült, így tovább velünk maradhat, ha már egyszer beleszerettünk.

De mire van szükség a céges számítógépen vagy laptopon, valamint egéren kívül? Egy jegyzetfüzetre és egy post it tömbre mindenképp, amelyre bármikor felírhatjuk, ha eszünkbe jut valami. Tűzőgépre és irodai ollóra nem mindenkinek van rendszeresen szüksége, de amikor igen, akkor általában ezt a kettőt sehol nem találni. A legjobb, ha az asztalunkon tartunk egyet-egyet belőle – csak ne felejtsük rajtuk tartani a szemünket. Kifejezetten hasznos lehet egy asztali lámpa, amellyel nemcsak a billentyűzetet világíthatjuk meg, hanem azt a motiváló idézetet vagy fotót is, amelyet egy csinos keretben helyeztünk az asztalunkra. A rendrakás igazi mesterei azonban tudják, hogy a tárolódobozok a titkai annak, hogy ne uralkodjon el a káosz. Érdemes ezekből nemcsak dizájnos, hanem strapabíró darabokat is választani, amelyeket akár egymás kiegészítőjeként is használhatunk.

1. Moleskine jegyzetfüzet (3605 forint), Green Papír

2. Leitz MyBox® nagy tárolódoboz fedéllel (5257 forint)

3. Leitz New NeXXt WOW fém irodai tűzőgép (5239 forint)

4. Leitz MyBox® tálca (1937 forint)

5. PICTURE IT képkeret (2790 forint), Butlers

6. JANSJÖ LED-es íróasztallámpa (3490 forint), IKEA

7. 3M POSTIT öntapadó jegyzettömb (1221 forint), Mindenamiiroda.hu