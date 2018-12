Így vásárolj téli cipőt, ha az ár is számít

Ne essünk kétségbe, egy kis odafigyeléssel simán találunk magunknak olyan téli cipőt, ami divatos, és minőségének köszönhetően több szezonon át is viselhetjük, csak tartsunk szem előtt néhány dolgot.

1. Tervezzünk

Ahelyett, hogy szívünkre hallgatva a kasszához vágtatnánk az első szupertrendi csizmácskával, gondoljuk át át előre: jellemzően milyen ruhákat hordunk? Nadrágokat vagy inkább szoknyákat? És azok milyen stílusúak? Egyáltalán, hová és milyen gyakran szeretnénk viselni a kiszemelt csizmát? Csupán a trendek kedvéért ne vásároljunk be egy szegecses bakancsot, ha inkább szövetnadrágban járunk be munkahelyünkre, és tűsarkakban se akarjunk parádézni, ha sokat kell gyalogolni, cipekedni napközben.

Tekintsünk úgy a csizmánkra, mint a kiegészítőre, amit jó, ha – szinte – bármivel fel tudunk venni, amit egy átlagos napon viselnénk.

Hosszú szárú csizmákból és bokacsizmákból ilyen lehet egy klasszikus, enyhén lekerekített orrú, középmagas sarkú fazon. Igazi örök darab, ami csak megfelelő ápolást igényel ahhoz, hogy hosszú évekig viselhessük kedvünkre. Elég magas a sarka hozzá, hogy szoknyával is nőies legyen, de nem túl magas, hogy aggódjunk, elcsúszunk majd a jeges járdán, vagy elfárad a derekunk nap végére. Minőségéről árulkodik a varrása és bőr anyaga, ezeket érdemes csekkolni még fizetés előtt.

Ha sportosabb típust keresünk, a bakancsok kézenfekvő megoldást jelenthetnek, de még itt sem kell elmenni a túracipők irányába. Számos vastagabb talpú, kényelmes darabot találunk, amelyek első rangú casual kiegészítők lehetnek: farmerhez, kordnadrághoz vagy maxiszoknyához is nyugodtan viselhetjük őket.

Fekete bokacsizma gumírozott betéttel – ARA / Vastag talpú, velúr csizma – ARA / Hosszú szárú bőrcsizma – ARA

2. A fekete nem snassz

Ha már fejben összeraktuk, milyen stílusú csizmát keresünk, ideje egy kis figyelmet fordítanunk annak kinézetére is. Bár a trendszetterek körében idén télen nagyon felkapottak a hófehér csizmák, gyakorlatilag minden stílusban találkozhatunk velük, addig óva intünk mindenkit attól, hogy első helyes lábbelinek ilyet válasszon. Extrém színek helyett maradjunk a feketénél vagy a barnánál, hiszen nem csak praktikusak a latyakos időben, de mégiscsak hozzájuk tudjuk társítani a legkönnyebben ruháinkat.

Ugyanígy a díszítéseket is jól gondoljuk át: minél letisztultabb formavilágú, egyszerűbb a csizmánkat ékesítő csat vagy más rátét, annál biztosabb, hogy még szezonokon át büszkén lépdelhetünk benne nap mint nap.

Texturált bőr bokacsizma – ARA / Fém lánccal díszített bőr bokacsizma – ARA / Tömbsarkú bőr bokacsizma – ARA

3. Bundás versus bélelt

Egy téli cipő – jó esetben – mindenképp bélelt, de óriási különbségek vannak egy bundás bakancs és egy zoknicsizma hőtartó képessége között. Hétköznapi, városi használatra nem biztos, hogy a tundrára készült lábbelire van szükségünk, az azonban nem árt, ha egy vastag zokni belefér – amiből érdemes már a vásárlásra is magunkkal vinni egy párat.

Ha jobbára autóval közlekedünk, egy kevésbé bundás változat is elegendő lehet, azonban ha sokat tömegközlekedünk és gyalogolunk, válasszunk melegebb típust, és inkább készítsünk be egy váltócipőt a munkahelyen töltött órákra.

Szőrmével díszített bokacipő – ARA / Cipzáras bőr bokacsizma – ARA / Bundás bélésű csizma – ARA

4. Ár/érték arány

Ahhoz persze, hogy két-három télen át is gond nélkül viselhessünk egy lábbelit, kell a jó minőség is, aminek bizony ára van. Bár kivételek mindig vannak, azért azt be kell látni, egy bőrcipő mindig többe kerül, mint egy műbőr változat, és még kategórián belül is találhatunk igényesen és kevesebb odafigyeléssel legyártott típusokat.

Jól nézzük hát meg, mire adunk ki pénzt és amennyire lehetőségünk engedi, nyújtózkodjunk a jobb minőség felé. Érdemes ehhez kihasználni a különböző szezonközi akciókat, kuponokat, leárazásokat is. Megbánni nem fogjuk, nem beszélve arról, hogy a jobb kivitelezéssel nagyobb kényelem is társul.

Gore-tex anyagú bokacsizma – ARA / Cipzáras bőr bokacsizma – ARA / Bőr lovaglócsizma – ARA