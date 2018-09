Így öltözködj ősszel, ha irodában dolgozol

Imádjuk, szeretjük a farmereket, de valljuk be, léteznek azért nála elegánsabb alternatívák is, amikből választhatunk. Sokunknak ráadásul előírás is, hogy a munkahelyen mellőzzük a denimet, és helyette a szövetnadrágok és szoknyák terepén vadásszunk a megfelelő darabokra.

Szerencsére az őszi divatirányzatok egy sor irodabarát alternatívával kedveskednek, gondoljunk csak a kockás és virágmintás ruhák trendjére vagy a bőrruhák népszerűségére – bizony, még ez utóbbit is viselhetjük bátran, mindjárt mutatjuk is, hogyan.

Az öltözködés mellett azonban ne feledkezzünk meg az ápolt külsőről sem. Mint tudjuk, a tökéletes smink alapja az egészséges, üde bőr, nélküle a legszuperebb dekorkozmetikumok is csak ideig-óráig tudják eltüntetni az olyan bőrproblémák jeleit, mint a pigmentfoltok vagy a bőrpirosság.

Ügyeljünk rá, hogy bőrtípusunknak megfelelő arckrémet használjuk, ami mellett az extra mennyiségű hatóanyagokat tartalmazó szérumokat, pakolásokat is érdemes beépíteni bőrápoló rutinunkba. Találhatunk célzott készítményeket pigmentfoltok, rosacea és aknék kezelésére is, amelyek rövid idő alatt is a bőr általános állapotának javulását hozzák.

Kockás minta és élénk szín – klasszikus, modern csavarral

A buklékabátka Chanelnek hála már évtizedek óta a női elegancia megtestesítője, és esze ágában sincs kimenni a divatból. Sőt! Egy csinos darabot százféle módon viselhetünk, például választhatunk hozzá élénkebb színű nadrágot vagy szoknyát is, ha oldani szeretnénk egy picit a komolyságát. Egy csinos táskán kívül pedig nem is kell más kiegészítő, mint egészséges arcbőrünk ragyogása és persze egy vörös rúzs.

1. Bőrvilágosító fényvédő nappali arckrém spf 15 – minden bőrtípusra – Skincode / 2. Bordó-sötétkék-fehér bukléblézer – Zara / 3. Magas derekú nadrág övvel – Zara / 4. Selyemhatású póló – Mango / 5. Tote fazonú bőrtáska – Antonia Moretti / 6. Fekete bőr tűsarkú, fodros rátéttel – Liu Jo / 7. Rouge d’Armani Matte ajakrúzs – Giorgio Armani

Bőr és virágminta – dögös és decens páros irodába is

Egy alkatunkhoz illő ing vagy blúz első osztályú divatbefektetés, ami minden szettet egy kicsit elegánsabbá tesz. Így van ez a bőrszoknyákkal is, amik ugyan első blikkre talán merész választásnak tűnhetnek, de ha klasszikus fazonban választjuk ki őket, nem lesz rájuk panasz. Egy térdig érő ceruzaszoknya tökéletes példa erre, a vastagabb sarkú bokacsizma pedig tovább tompíthatja a szexis hatás, miközben a szett divatosságához inkább csak hozzátesz. A szettünkhöz passzoló, szemhangsúlyos smink legjobb kiegészítője pedig a pihentető alvás, aminek erejét egy bőrápoló szérummal csak tovább növelhetjük.

1. Bőrvilágosító arcápoló szérum – minden bőrtípusra – Skincode / 2. Bordó műbőr midiszoknya – Mango / 3. Virágmintás blúz – GP & J BAKER x H&M / 4. Ezüstszínű fülbevaló – Parfois / 5. Metálfényű sarokkal ellátott textil bokacsizma – Zara / 6. Ombre Hypnôse Kajal szemfesték – Lancôme x Proenza Schouler / 7. Barna kézitáska – Mango