Méhszurok: hajhullás elleni potenciális csodaszer

A propoliszt a szépségipar számos ága használja már régóta, a ragacsos, gyantás anyag ugyanis a bőrön baktériumellenes és gyulladáscsökkentő hatással bír. Pontos összetétele nagyban függ a méhek lakókörnyezetétől, ugyanis a kaptár védelmére gyűjtött anyagot a különböző növények rügyeiről, sebeiről szerzik be, Európában jellemzően a fűz és nyárfélékről. A méhek a kaptár védelmére gyűjtik a propoliszt, amellyel a baktériumok elszaporodását tudják megakadályozni, a több mint 200 összetevőt tartalmazó természetes anyagról azonban egyre több, egészségmegőrzésre vonatkozó kutatási eredmény is születik.

A különböző gyanták mellett balzsamokat és viaszokat tartalmaz, de 8-10%-ban illóolajok is megtalálhatóak benne, továbbá vitaminok és nyomelemek is. Legfontosabb hatóanyagai a flavonoidok, de fenolok, B1-, B2-, B6-, C- és E-vitaminok, valamint aminosavak, enzimek és ásványi elemek is kimutathatóak benne. Baktériumölő hatása ferulasav tartalmának köszönhető.

A japán kutatócsoport aszerint vizsgálta a propolisz összetevőit, hogy azok a hajápolás, ezen belül is a hajhullás terén milyen hatásokkal bírnak. Egereken végzett kísérleteik kimutatták, hogy azoknál az egyedeknél, amelyeket helyileg méhszurok kivonattal kezeltek, a leborotvált, eltávolított szőr gyorsabban nőtt vissza, mint amiknél nem alkalmazták.

A méhszurok kivonatról kimutatták, számos, a hajnövekedést segítő összetevőt tartalmaz, mint például kávésavat, amely egy fenolos vegyület és amellett, hogy bizonyítottan antikarcinogén hatással bír, kiváló antioxidásnak is számít. Emellett kaempferol tartalma is megemlítendő, ami egy természetes flavonoid típus és szintén igazolt rákellenes hatékonysága, valamint antioxidánsként való működése is.

A kutatócsoport arra az eredményre jutott, hogy a propoliszos kezelés az egereknél az anagén, vagyis növekedési szakaszban lévő szőrszálaknál nem okozott semmilyen abnormális elváltozást a szőrtüszőben, a szőrszerkezet bulge régiójában található őssejtekben és a szőrhagymákban sem. Ellenben stimulálta a szőr lényegét adó, a keratin gyártásáért felelős keratinociták eljutását a szőrszálakba akkor is, amikor a szőrszálak már növekedési szakaszuk végén jártak. Vagyis a propolisz külsőleges, bőrön való alkalmazása valóban stimulálhatja a szőrnövekedést, emberek esetén a fejbőrön alkalmazva pedig a hajnövekedést.

A hajápolók között ezért egyre nagyobb számban jelennek meg olyan készítmények, amelyek tartalmaznak propoliszt is, hogy az igénybe vett hajszálak a lehető legtöbb támogatást kapják. Ilyen újdonságnak számítanak a Garnier Botanic Therapy család mézet és propoliszt tartalmazó készítményei, amelyek között nem csak sampont és balzsamot találhatunk, de ápoló krémes olaj és hajmaszk is a segítségünkre lehet.