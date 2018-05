Így kerülnek hajápolók az éléskamrából a samponba

Citrom

Gombaellenes összetevőnek számít, így a korpásodás ellen kimondottan hatásos a citrom, de a hajhullás visszaszorításában is jeleskedik. Magas C-vitamin-, folsav- és ásványianyag-tartalmának köszönhetően a citrom kivonatait azért is felhasználják a hajápolókhoz, mert erősíti a hajhagymákat, segítve ezáltal azok növekedését, erősödését, illetve csökkenti a hajhullás mértékét. Segít eltávolítani a fejbőrről az elhalt hámsejteket, a frizura fényesebb, egészségesebb lesz általa.

Önmagában a citromot természetes hajvilágosítóként is sokan használják, amitől ugyan nem lesz barna hajzuhatagunkból tejszőke, de egy kis napszítta világosítást nyerhetünk segítségével.

Méz

Az édes arannyal nem csak ételeinket, italainkat tehetjük finomabbá, hajunk egészségéért is bátran fordulhatunk hozzá, a jótékony hatás nem marad el. Emolliensként kondicionálja a hajszálakat és csökkenti azok károsodottságát, ami az egyik fő okozója lehet a haj lassú növekedésének.

Erősíti a hajtüszőket, ezáltal segíti a hajhullás mértékének csökkenését. Miután a méz antibakteriális tulajdonságokkal is bír, a mézkivonatokat tartalmazó készítmények a fejbőr ápolásában is segítségünkre lehetnek, ami, mint tudjuk, nemcsak bőrünk egészsége érdekében fontos, de közvetlen hatással van a hajszálak egészségére, növekedésére is.

Olívaolaj

A száraz fejbőr okozta viszketés, korpásodás nagyszerűen kezelhető olívaolajat tartalmazó készítményekkel, hiszen az olívaolaj ápolja, puhítja a bőrt, de ugyanígy a száraz haj számára is megváltás lehet az alkalmazása. A sprőd, igénybe vett hajszálak számára értékes ápoló összetevőket tartalmaz, sőt, önmagában akár még hajvégápolóként is alkalmazhatjuk. Eredményül lágy, puha hajat kapunk, és ami még fontosabb, egészségesebbet is.

Gazdag E-vitaminban, omega-3 zsírsavakban, antioxidánsokban, védi a haj keratintartalmát, vagyis annak legfőbb elemét, valamint a hajszálak nedvességtartalmának megőrzését is segíti. A felhalmozódó faggyú, amely szintén gátolhatja a haj megfelelő növekedését, olívaolaj segítségével gyengéden eltávolítható.

Tőzegáfonya

Igazi szupergyümölcs, amelyet rendszeresen fogyasztva sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért; antioxidáns hatásai, valamint értékes összetevői miatt azonban a kozmetikumok összetevőjeként is érdemes figyelni rá.

A hajápolás terén a fejbőr egészségének megőrzésében játszhat nagy szerepet: gombaellenes összetevői miatt a tőzegáfonya kivonata segíti a korpás, viszkető fejbőr gyógyulását. A hajszálak tekintetében azok növekedését stimulálja, egészségesebbé teszi a haj szerkezetét, így az fényesebbé, erősebbé válik.

Önmagában használva még enyhe hajszínezőként is tekinthetünk a gyümölcsre, ugyanis ha annak nedvével átitatjuk hajunkat, kiemeli a sötét hajszín természetes, vöröses árnyalatát.

Zöld tea

Az antioxidánsokban és koffeinben gazdag növényből nem csak tea készül, a hajápolás terén is számíthatunk segítségére. A zöld tea kivonatainak összetevői ugyanis stimulálják a hajtüszőket, ezáltal ösztönzik a hajnövekedést.

Természetes panthenoltartalmának köszönhetően előszeretettel teszik bele samponokba és balzsamokba, mivel erősíti a haj szerkezetét, a theanin nevű aminosavval együtt pedig a hajvégek töredezettsége ellen is hat. Segíti továbbá, hogy a nedvesség a hajszálakban maradjon, így a haj egészségesebb, fényesebb lesz a zöldtea-kivonatot tartalmazó készítményektől.

Hasonlóan a citromhoz vagy a mézhez, a zöld teának is van fejbőrápoló hatása, a korpás, száraz hajas bőrfelület nagyon jól kezelhető segítségével.

