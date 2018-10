Férfias darabok a női ruhatárban

Régen a nadrág viselése is megbotránkoztatta a társadalmat, az 1960-as évektől lett teljesen elfogadott a nőknél a nadrág viselése, mikor 1966 környékén Yves Saint Laurent nadrágkosztümje a smoking nevet nyerte el, ekkor már szabadon mászkálhattak a nők nadrágban. Szokták is mondani, hogy Chanel felszabadította a nőket a szoknyaviselés alól, Yves Saint Laurent pedig megadta nekik a hatalmat a nadrág viselésére.

Persze manapság nem úgy tekintünk a nadrágra, mint egy maszkulin darabra, kivéve akkor, ha a szabása nem elég feminin.

Népszerűek az öltöny típusú darabok, zakók, férfias hatású oversize ingek, a military stlye, a kabátok és a nadrágkosztüm-változatok.

Férfias jelleget ölt az oxford, dandy és mokaszin cipőfazon hosszú és rövidebb szárú kialakítással, de ez is nagyon csinos tud lenni egy buisness outfithez.

Maszkulin kiegészítők a hozentroger-, kalap- és nyakkend változatok lehetnek.

Mintázatban a tyúklábminta, a pizsamaszerű csíkozás és a kockás, ami kissé férfias jellegű és egyre elterjedtebb a nők körében, de ezeknél is számít, hogy mintázata és anyaga mellett milyen fazont képvisel. A bővebb, harangvégződésű fazonok férfiasabbak, de itt is lágyíthatunk a sziluetten egy-egy feminin darabbal kiegészítve.

Igazából a maszkulin style teljes mértékben megállja a helyét a nőkön is, feminin kiegészítővel párosítva, de arra nagyon kell figyelnünk, hogy ne csak hordjuk, hanem viselni is tudjuk a férfias darabokat, és az alkatunkhoz is csinos legyen, mert könnyen belecsúszhatunk egy slampos megjelenésbe, ami nem feltétlenül tesz jót megjelenésünknek.

