Ezért a japánok szépségelixírje a kaméliaolaj

Az egzotikus olajat Japánban és Kínában évszázadok óta ismerik és használják különféle szépségápolási célokra, nem véletlenül. A növény magjából hideg sajtolással előállított nedv igazi folyékony arany, amelyet szerencsére már a nyugati szépségipar is felfedezett és egyre több készítményhez felhasználják jótékony tulajdonságai miatt.

Természetes antioxidánsokban gazdag, tartalmaz A-, B-, C- és E-vitaminokat valamint polifenolokat is. Mint tudjuk, az antioxidánsok a tudomány jelenlegi állása szerint a leghasznosabb eszközeink a bőr öregedése elleni harcunkban, így a kaméliaolaj is értékes összetevőnek számít minden bőrápolóban.

Bőrünk hidratálásában is segítségünkre lehet, a pattanásos bőrűek számára pozitívuma, hogy nem komedogén, vagyis nem tömíti el a pórusokat. Kedvező tulajdonsága, hogy védi bőrünket a káros hatásokkal, így az UV-sugárzással szemben is – persze ez nem azt jelenti, hogy egy magas faktorszámú fényvédő erejével bír, de mindenképp pozitív, ha az egyes összetevők ereje összeadódik egy készítményen belül.

Nem csak a bőrápolásban, de a haj- és körömápolás terén is hasznos összetevő a kaméliaolaj, ugyanis táplálja, erősíti azok szerkezetét. A könnyen letöredező körmök meghálálják, ha pár cseppet rendszeresen beledörzsölünk, körmeink fényesebbek, erősebbek lesznek és a körömágy bőrét is puhítja.

A hajápolás terén a száraz, törékeny, fénytelen haj számára megfelelő készítményekbe kerül rendszerint kaméliaolaj, amelynek használatától hajszálaink újra fénylővé, élettel telivé válnak és erősíti is a hajhagymákat. A természetes göndör haj simább, puhább, kezelhetőbb lesz segítségével, de ne feledkezzünk meg a fejbőrre gyakorolt pozitív hatásairól sem. Hajápoló készítmények esetén segíti azt is, hogy a többi, a fejbőr egészségét szolgáló hatóanyag a bőrbe jusson.

Érdekesség, hogy a kaméliaolaj hajápoló tulajdonságaiért még maga Coco Chanel is rajongott, aki hű felhasználója volt egész életében. A tavaszi-nyári időszakban nekünk is érdemes egy próbát tenni vele, hiszen még a normál hajszerkezet is könnyen sprőddé válhat egy enyhe záporesőtől, nem beszélve a strandvíz “áldásos hatásairól”, amely ellen szintén hasznos, ha megfelelő összetevőjű hajápolókat használunk. A sampon mellett érdemes legalább ilyenkor balzsammal, ápoló olajokkal bővíteni a repertoárt, hogy a végén ne a fodrász ollója legyen az egyetlen, ami megoldja a helyzetet.

A hajápoló újdonságok között is találhatunk kaméliaolajat tartalmazó készítményeket, ilyen a Garnier új, Botanic Therapy családja is, amelyben a normál és száraz, fénytelen hajra kifejlesztett készítményekbe került belőle a szintén hasznos argánolaj társaságában.