Ezek a vitaminok a legfontosabbak edzéshez

A mozgás fél egészség – tartja a mondás. Legyen szó hetente néhány óra sétáról, vagy komoly edzésekről, a mozgás karban tartja a testet és a lelket. Mindenkinek a saját szintjén kell megtalálni a legalkalmasabb sportot, a cél viszont közös: a testi és lelki egészség, aminek a másik felét a mozgás mellett a táplálkozás és az életmód adja. Azoknak, akik tudatosan vezetik az életüket, biztosan nem újdonság, hogy az étkezés kapcsán a legfontosabb a megfelelő vitamin, ásványi anyag és nyomelem pótlás. Ha valaki sportol, akkor erre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mivel megváltoznak a szervezet szükségletei. Pusztán az étkezéssel viszont manapság igen nehéz bevinni a megfelelő tápanyag mennyiséget. Akik bizonytalanok magukban, nekik érdemes dietetikussal egyeztetni, mert ő segít megtalálni a megfelelő táplálék kiegészítőket.

A sportolással megnövekedett tápanyagszükségletről sokan elfelejtkeznek, a legtöbbször még azokat is figyelmeztetni kell, akik a hétköznapokon odáig eljutnak, hogy az alapvető vitaminokat pótolják. Az edzések ugyanis igénybe veszik a szervezetet, főleg kezdők esetében, ha a test nincs hozzászokva a megterheléshez. A növekvő energia- és tápanyagszükséglet, a folyamatos terhelés, az izmok, ízületek munkája felhasználja a tápanyag készleteket. A verejtékezéssel ráadásul újabb tápanyagok is távoznak a szervezetből. Mivel az anyagcsere is felgyorsul, a vitaminok gyorsabban kiürülnek.

A szervezet megfelelő működéséhez sok vitaminra, ásványi anyagra és nyomelemre van szükség a hétköznapok során. A sportolóknak jobban oda kel figyelni, mivel táplálják a testüket. Kell magnézium és kalcium, hiszen azoknak fontos szerepe van az izmok működésében és csontos megfelelő állapotban tartásában. A vas is nagyon fontos elem, hiszen nélküle nehezen megy a fejlődés. A vitaminok közül a vízben oldódóak pótlása az elsődleges a sportolók számára, ezek a B- és C-vitaminok. A B-vitamin segít optimalizálni az energiatermelést és az izom fejlődését. A C-vitamin erősíti az immunrendszert és az izmok regenerálódását is segíti. A zsírban oldód vitaminok közül az izomnövekedés kapcsán az A-vitamin bevitelére érdemes figyelni.