Erre az 5 dologra figyelj, ha télen is sportcipőben járnál

1. Szárhossz, ami meghatároz

A normál helyett elsőként is keressünk olyan fazont, amely bokáinkat eltakarja. A hideg reggeleken – hát még napokon – komoly felfázásokat kerülhetünk el, ha melegen tartjuk lábainkat. Nemcsak a hűvös széltől, de az esőtől is védjük ezáltal, pláne, ha kedveljük a bokáig érő, crop fazonú nadrágokat.

Magas szárú változatban nagyjából minden márka legyártotta már népszerű fazonjait, nekünk csak annyit kell tenni, hogy megnézzük, a maradék négy kritériumnak melyek felelnek meg.

2. Cseréljük le a színeket!

Míg a nyár másról sem szólt, csak a cukorkaszínű vagy épp rikító neon sportcipőkről, úgy most eljött az ideje, hogy az élénk árnyalatokat, a hófehér részleteket egy picit háttérbe szorítsuk. Pillanatok alatt koszosak lesznek egy nem várt zuhétól, vagy ha a délután ötkor ránk zuhanó sötétben nem látjuk meg az előttünk tátongó pocsolyát. Válasszunk inkább fekete, szürke, bordó vagy más, sötét árnyalatú sneakert, nem fogjuk megbánni.

3. Igenis, számít az anyag

A vászoncsukák szuperek, de nem a téli időszakra találták ki őket. Ősszel még hagyján, de ha tíz fok alá megy a nappali hőmérséklet, jobb, ha inkább nem küzdünk az elemekkel. Egyrészt a nyárias darabok nem tartják a meleg, másrészt pillanatok alatt átáznak, ez a két tényező pedig bőven elég hozzá, hogy egy bőrből készült alternatíva után nézzünk.

A valódi bőr mellett impregnálhatjuk a nubukcipőket, és megoldást nyújthatnak a Gore-tex vízálló anyagból készült változatok is; funkciójukat mindhárman teljesítik.

4. Részletekben a lényeg

A felsőrész megfelelő anyagválasztása mellett figyeljünk a részletekre is. Lehetőség szerint válasszunk bélelt változatot vagy olyat, aminek a talpbélése igény esetén vastagabbra cserélhető, ha valóban hidegre fordul az idő. Emellett a talp vastagsága sem mindegy. A vékony talpú tornacipőkben könnyen felfázhatunk, ellenben egy bő egy centis, légkamrákkal ellátott cipőtalp már jó kiindulásnak számít.

5. A zoknit se feledd!

Igaz, nem cipőtulajdonság, de figyeljünk arra is, milyen zoknival viseljük a sneakert. Nyilván legyen vastagabb, mint az év melegebb hónapjaiban, de azt is nézzük meg, milyen anyagból készül. A pamutzoknikat például jobb elfelejteni, ugyanis nem csak, hogy rossz a hőmegtartó képességük, de az izzadságot is magukba gyűjtik, és a nedvesség, ha kihűl, felfázást okozhat. Épp ezért már a legtöbb sportboltban és ruhaüzletben kaphatunk direkt a téli időszakra, különféle gyapjúból vagy szintetikus anyagból készített zoknikat. Kedvenc darabunkat a cipővásárláskor se felejtsük otthon, a vastagabb zoknik perdöntők lehetnek méretválasztásnál is.