Eleget iszol? Ezért is fontos

Az egészség megőrzése szempontjából az egyik sarkalatos kérdés a folyadékfogyasztás. Mivel a rohanó hétköznapokon nem könnyű odafigyelni arra, hogy mennyit iszunk, könnyen azon vehetjük észre magunkat, hogy a folyadékhiány jelei mutatkoznak rajtunk. Fáradékonyak leszünk, gyakran fájhat a fejünk, csúnyácska karikák telepedhetnek a szemeink alá, és az emésztésünk is nehézkessé válhat. Mivel közeleg a nyár, talán szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a hőmérséklet emelkedésével a szomjúságunk is növekszik, ám még egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mindig megisszuk a megfelelő mennyiségű folyadékot. Ugyanis nyáron az izzadással több víz távozik a szervezetünkből, ezáltal pedig tovább nő a folyadékigényünk.

2-2,5 liter folyadék – a szakemberek szerint ez az a mennyiség, ami biztosítja a szervezet folyadékszükségletét. Azt nyomon követni, hogy mennyit iszunk, nem egyszerű több okból sem. Akik úgy érzik, hogy kevés folyadékot fogyasztanak, érdemes próbát tenniük. A feladat egyszerű: egy héten át minden nap ne pohárból igyanak, hanem egy flakont használjanak. Így pontosan meg lehet tudni, hogy mennyi víz fogyott. Akiknek nincs kedve a palackos módszerhez, azoknak egy nagyobb pohár is elegendő lehet, ha alaposan odafigyelnek arra, hányszor néznek a pohár fenekére – természetesen nem alkoholra gondolunk. A tiszta víz a legegészségesebb ital, kivéve persze azokat a speciális termékeket, amelyek a folyadékbiztosítás mellett a tápanyagszükséglet kielégítését is célozzák. A gyerekek és az idősek környezetében élőknek oda kell figyelniük arra, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai is hozzájussanak a szükséges folyadékmennyiséghez.

A folyadékot nemcsak ivással juttathatjuk a szervezetünkbe, hanem az ételekkel is számottevő mennyiséget vihetünk be. A levesek például alkalmasak a folyadékpótlásra, akár naponta több decit is nyerhetünk általuk. A gyümölcsökkel is jól járunk, főleg a lédúsabbakkal: a görögdinnye, a narancs, vagy az őszibarack például tökéletes választás. A kávé ugyan folyadékot pótol, de vizelethajtó hatása révén többet el is von a szervezettől. Ezért akik rendszeresen kávéznak, azoknak érdemes még több vizet fogyasztaniuk. A legfontosabb természetesen az, hogy az ajánlott napi mennyiséget, a 2,5 liter folyadékot megigyuk.

A folyadékhiány jelei: