Célozd meg a csillogást! – de vigyázz, hogy csinálod

Hétköznapok ragyogása

A flitteres szoknya határozottan divatosnak számít irodai viseletként, egy fénylő selyem felső pedig kellő lágyságot és fényt kölcsönöz a tweed kosztümnek is, céges vacsorákhoz pedig akár mindkettőt bevethetjük egyszerre. A ragyogást persze a kiegészítők mentén is folytathatjuk, egy ízléses ékszer és magassarkú az, amik teljessé teszik a képet.

Egyre azonban ügyeljünk: arcbőrünk legyen ápolt, bármilyen is a bőrtípusa, ne csillogjon a felesleges zsírtól. A mattító púderek és alapozók nagy segítségünkre lehetne ebben, de még jobb, ha már az arcápolókat, arctisztítókat úgy választjuk meg, hogy azok szükség esetén eltávolítsák a felesleges faggyút, csökkentsék a pórusok méretét, és egységes bőrképet teremtsenek, amelynek sokkal egyszerűbb lesz némi sminkkel kiemelni legszebb részleteit.

1. Nuxe AQUABELLA Mikro-hámlasztó tisztító gél kombinált bőrre / 2. Világoslila selyemblúz – H&M / 3. Flitteres midi szoknya – Zara / 4. Geometriai mintás, fénylő fülbevaló – Mango / 5. Lipglossy szájfény – Inglo X Jennifer Lopez / 6. Ezüst színű tűsarkú – Calvin Klein

Partihangulathoz

Ha a hétköznapokon is imádjuk a ragyogó részleteket, miért is viselnénk mást egy esti bulira? Dobjunk fel flitteres ruhánkhoz egy kis selymes sminket, fújjunk magunkra némi csáberőt és irány az éjszaka! A hidratálásról azonban ne feledkezzünk meg! Ne csak a pezsgők közé szorítsuk be az ásványvizet, bőrünket is készítsük fel egy kis plusz hidratálással a bulira, és bárhogy is végződjék az este, ökölszabály, hogy a sminket le kell mosni, az arcbőrt pedig megfelelően kell hidratálni – hacsak nem akarjuk idő előtt bővíteni ráncocskáink listáját.

1. Nuxe AQUABELLA Bőrszépítő esszenciális lotion kombinált bőrre / 2. Acqua Colonia Vanilla & Chesnut – 4711 / 3. Flitteres, színátmenetes ruha – H&M / 4. Szemhéjfesték mono – H&M / 5. Fekete lakk clutch – Parfois / 6. Lakkbőr, színátmenetes magassarkú – Gino Rossi