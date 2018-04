Pink illat, ami kiköveteli a napsütést – teszteltük az új Bvlgari parfümöt

Mielőtt kipróbálhattam volna a parfümöt, direkt nem gugliztam rá, pedig nagyon furdalt a kíváncsiság. Még jobban érdekelt azonban az, mi lesz a valódi benyomásom róla, amit semmilyen előzetes infóáradat nem befolyásol. Így hát fogtam a rózsaszín papírdobozkát, és kinyitottam, remélve a legjobbakat.

Külcsín

Mielőtt rátérnék az illatjegyekre, érdemes szót ejteni a külsőről is. Az Omnia illatcsalád ruhája ezúttal világos pink színt kapott, a dobozka középső négyzete pedig úgy ragyog, akár egy pirosas drágakő. A megszokott Omnia üveg formája is változatlan, az ezüst borítás alatt azonban itt is az áttetsző, csajos szín bukkan elő.

Akinek volt már Bvlgari parfümje, nem fog csalódni, akinek pedig nem, biztosan örömmel fogja forgatni az üvegcsét, amely olyan, mintha két gyűrű fonódna egymásba.

Illat

A lényeg azonban mégiscsak az, milyen illatot rejt az üveg. Már első szippantásra is könnyed, citrusos-virágos jellegű, ami nem túlzó, mégis körülölel. Könnyedsége azonban trükkös, egyáltalán nem tucatillat, a gyümölcsös kezdet után szépen kibontakozik virágos jellege, amibe egy pici édesség is keveredik.

Első benyomásom, mint kiderült, egyáltalán nem állt messze a valóságtól, a fejjegyben ugyanis pink grépfrút, pomelo és rózsabors kaptak helyet, amik közül az én orrocskám az elsőt érezte ki. A pink bors az illat jellegében valóban benne volt, de biztosan nem tudtam volna nevén nevezni, mi adott egy kis melegséget az illatnak, amíg a friss, virágos jegyek előbukkantak.

Szívjegyét a frangipani és a tiaré virág illatjegyek alkotják, amelyek egzotikus frissességet visznek a parfümbe. Ha becsukjuk a szemünket és figyeljük az illatot, valóban egy trópusi sziget képe ugorhat szemünk elé, csak épp nem az édes kókusszal, hanem a lágy szellő hozta, édeni virágok illatával.

Abszolút nyári kompozíció, fesztiválokra nyerő választás lehet, a hétköznapokat pedig garantáltan feldobja. Vidám, excentrikus, olyan szavak ugranak be róla, mint szabadság, fiatalság, napfény és öröm. Illata a legnagyobb melegben sem lesz émelyítő, könnyedsége mégis minőségi.

Az alapjegyben található vanília biztosít egy kis édeskés jelleget, ami mellé pézsma és fás jegyek kerültek. Mindkettő megszokott illatjegynek számít, amelyek biztos alapot adnak, hogy a parfümöt meghatározó vezető jegyek kibontakozzanak. Egy valódi Orr biztosan kiérezné őket is, nekem ez nem sikerült, cserébe élveztem a nyárhangulatú virágok és citrusok kompozícióját.

Tartósságát nézve hozza az Eau de Toilette típusoktól elvártat, vagyis nem olyan hosszan tartó, mint egy Eau de Parfum, de 4-5 órán át gond nélkül érezhetjük illatát.

Elsősorban a huszonévesek parfümjének gondolnám a Pink Sapphire-t, 45-50 éves kor körül már túl könnyednek számíthat, de jelentem, 35 évemmel még simán úgy érzem, a célcsoportjába tartozom.