Leteszteltük: BABOR Húsvéti Ampulla Tojás

A BABOR Húsvéti Ampulla Tojásnak ugyanis épp az a lényege, hogy az ablakocskák mögött rejlő szérumokat kúraszerűen, a megadott sorrendben magunkra kenve olyan plusz ápolást adjunk bőrünknek, amitől az ragyogó és élettel teli lesz. Ehhez nem kell kozmetikus és szépségfarm, csupán két pici kezünk és tiszta arcbőrünk. Ezt a kúrát volt lehetőségem letesztelni és bizony nagyon kíváncsi voltam, hogy a szépen csengő ígéretekből mennyi fog teljesülni a 14. nap után.

A csomagolás az adventi naptárak izgalmát hozza el tavaszi köntösben, a számozott ablakocskákat épp úgy kell nyitogatni, mint amelyek mögött pár hónapja még a pici csokik lapultak, csak most sokkal, de sokkal értékesebb apróságok bújnak meg mögöttük.

Minden nap egy-egy 2 ml-es ampullát kell felhasználni, amit erősen javasolt este, a megtisztított, de még be nem krémezett arcbőrre felvinni, ugyanis így, az éjszaka hosszú óráiban van lehetősége a legjobban kifejteni hatását. A tesztelés alatt más szérumot nem használtam, két alkalommal tettem fel előtte hámlasztót, a szérumok felszívódását követően pedig sima hidratálókrémmel fejeztem be a napot.

A 2 ml elsőre talán kevésnek tűnhet, pedig nem az, sőt. A javaslat szerint nem csak az arc, de a nyak és dekoltázs bőrére is érdemes felvinni és bizony bőven jut belőle oda is. Az üveg ampullák tetejét az első napi adag mellé csomagolt nyitó fejjel könnyedén le lehet pattintani és nem is érdemes óvatoskodni vele. Én megtettem és bizony csak bénázás lett a vége, szóval: ráhúz, oldalra megfeszít és pakk, már le is tört a jelölt helyen.

Az ampulla tartalma, mint írtam, egyáltalán nem kevés, ezért érdemes azt 3-4 adagban tenyerünkbe önteni, máskülönben csak szétcsöpögtetjük az értékes hatóanyagokat. Elosztva viszont szépen tudjuk adagolni az arcra, nyakra és dekoltázsra. Én negyedelve használtam, így az arcomra felvitt első mennyiségnek volt egy kis ideje beszívódnia, amíg a többi részt kenegettem, majd mehetett rá a többi.

Tényleg nagy adagról van szó, még az az érzésünk is támadhat, hogy elég a fele is a mennyiségnek, legalább tovább tart az élvezet. Én ezt nem javasolnám: egyrészt nyugodtak lehetünk, tényleg felszívódik kábé két perc alatt az egész mennyiség, egy intenzív, kúraszerű bőrápolásnak pedig épp az a lényege, hogy koncentráltabban juttatjuk hozzá bőrünket az ápoló összetevőkhöz.

A naptár kilenc különböző szérumot tartalmaz, íme a tapasztalataim velük kapcsolatban:

1. Hydra Plus Active Fluid: nevében a lényeg, hidratáló összetevőkkel indul a kúra, amit az én kis vízhiányos bőröm villámgyorsan becuppantott. A szérum állaga vízszerűen folyós volt és átlátszó, illata enyhe, ami gyorsan el is múlt. Ragacsos érzet egyáltalán nem maradt, talán ennél az egynél éreztem úgy, akár még egy adagnyit is elbírna belőle a bőröm.

2. Algae Vitalizer Active Fluid: zöldes, áttetsző, viszonylag híg folyadék, illata picit maszkulin volt. Szintén gyorsan felszívódott, hidratálót simán elbírta utána a bőröm.

3-4. Beauty Rescue: sűrűbb, picit gélesebb állagú folyadék következett két alkalommal, ezeknél éreztem először, hogy bőven elegendő a mennyiség. Szépen beitta, nem ragadt, de arckrémmel együtt az alaposan bekent bőr érzete meg volt, de reggelre eltűnt: nem ragadt, nem csillogott a bőr, láthatóan bedolgozta a felvitt mennyiséget.

5. Oxygen Plus: tejszerűen fehér, picit sűrűbb állagú folyadék, ami szintén a bőség érzetét nyújtotta. Felkenéskor rövid ideig bizsergető érzés fogadott, de mire eljutottam az arckrémezésig ez már rég elmúlt. Illata könnyed, elillanó.

Bőröm állapotán ekkor, az 5. nap után vettem észre változást először. Szebb volt, a jó szó talán az élettel teli, kevésbé volt fakó, mint a kúrát megelőzően. Na nem forradalmi hatású, de ha már reggel feltűnt, az csak jelent valamit. Irritációt egyik szérum sem okozott, nem csíptek és nem jelentek meg piros foltok sehol sem, illetve a dekoltázs sem pattogott ki, pedig szegény nyakammal együtt, azért kevés alkalma van, hogy ennyi hatóanyagot kapjon, jobbára csak a szimpla testápolóból jut neki.

6-7. Active Night Fluid: átlátszó, picit sűrűbb folyadék volt, az eddigre már megszokott bőség érzetével, de azért ezeket is lelkesen felvittem az utolsó cseppig és volt is értelme: reggel, az arcmosást követően sokkal kevésbé húzódott az arcbőröm, pedig általában alig várja, hogy kapjon egy kis hidratálót. És mindezt úgy, hogy géles lemosóm érzékeny bőrre való.

8-9. Perfect Glow: meglepő módon ezek a szérumok selyemfényűek voltak, vagyis nagyon apró, csillogó valamiket tartalmaztak, amiktől elsőre meg is ijedtem, hogy most aztán A.: eltömődnek a pórusaim tőlük, B.: ragyogok, mint egy diszkógömb. Nos, szerencsére egyik sem történt meg, felkenve egyáltalán nem volt semmi mesterkélt fény és végül bőröm sem akadt ki a csillogó hatást keltő ásványi összetevőtől és picinyke pigmentportól.

10-11. 3D Firming Fluid: ez a típus felvitelkor egy picikét “habzott”, de nehogy bárki szappanbuborékokat vizionáljon, egyszerűen csak a szérum bedolgozásakor az átlátszó, vízszerű folyadék picit fehéressé vált, mivel nem csak paskolgattam azt a bőrömbe, hanem körkörös mozdulatokkal is igyekeztem eldolgozni. (És lehet, hogy ez volt a gond, ugyanis a leírás azt javasolja, lazán ütögessük bele a bőrünkbe a hatóanyagot.)

12-13. Lift Express Fluid: no, ezt nagyon vártam, hiszen ők voltak hivatottak kisimítani a bőrömet és a pici ráncokból eltüntetni néhányat. Nos, azért nem arról van szó, hogy két nap alatt egy botox kezelésnyi anyagot pumpáltam a bőröm alá, konkrét számbeli változást nem is vettem észre a ráncaimat illetően. De való igaz, hogy felvitelt követően volt némi húzódó érzés, mintha valami simítaná a bőrömet, és sanszos, hogy a teljes hatáshoz ők is hozzátették a magukét. Állagra egyébként ez is sűrűbb, géles volt, enyhe illattal.

14. Sea Creation The Serum: a kúra záróakkordját egy bőrsimító, puhító szérum adta, aminek egyetlen negatívuma az illata volt, ami nekem a férfi after shave-ek illatát juttatta eszembe. Szerencsére aztán ez hamar elillant, mire az arckrémig jutottam, már nem lehetett érezni. Mennyiségre ez is bőséges volt, de reggelre felszívódott, arcmosáskor sem lehetett azt érezni, mintha egy filmréteget mosnék le a bőrömről.

Összességében elmondható, hogy a BABOR kúra valóban hozta az ígért hatást, bőröm szebb lett: tapintásra puhább és látszik rajta, hogy ápolt, miközben egyetlen pattanás sincs rajta (ez egyéni csúcs). A téli fakóság elmúlt és csak remélni tudom, hogy a kúra hatása jó sokáig kitart. Negatívumként egyedül az illatanyag tartalmát tudom megemlíteni, ez volt az egyetlen, ami nem tetszett. Úgy gondolom, egy ilyen kaliberű szépségkúra elegánsabb lenne a bőrnek felesleges illatozás nélkül – igaz, hozzá kell tennem, hogy irritációt egyáltalán nem okozott. Használata egyszerű volt és gyors és a tudattól, hogy most egy kúrát csinálok, még véletlenül sem felejtődött el a felvitelük, pedig az esti gyerekfürdetős-altatós menetrend nem mindig egy sétagalopp.

Évszakváltástól függetlenül érdemes egy ilyen arcápoló kúrát évi egy-két alkalommal beiktatni, sokat tud hozzátenni bőrünk ápoltságához. Tojás alakú csomagolása elegáns, csinos, ajándéknak is első osztályú, azt hiszem bárki örülne neki, ha egy ilyet kaphatna húsvét alkalmából.