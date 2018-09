Az ősz legsokrétűbb darabja a kötött pulóver – az F&F segítségével mutatjuk, hogyan kombináld! (X)

Lehet sportosan, elegánsan is viselni, választhatunk vastag, de akár laza kötésűt, szűkebb fazont, vagy egy lazább darabot is, az biztos, bármelyik mellett döntünk a kötött pulóver az őszi-téli szezon kulcsdarabjának számít, hiszen megunhatatlan és könnyedén variálható. A legfrissebb kora őszi pulóver körképet elnézve színekben, fazonokban és mintákban is változatos fazonok közül válogathatunk. Az F&F segítségével megmutatjuk, hogyan rétegezzük vagy viseljük akár önmagában a kötöttet!