Vidd túlzásba! Aranyló szettek három stílusban

Lehet sárga, rózsa-, fehér vagy ezek között bármilyen árnyalatú, az arany divatban van, méghozzá nagyon. A nemesfémek színében ragyogó ruhák ráadásul pár szezon óta már nemcsak a partiszerelések aduászai, de simán viselhetjük őket a dolgos hétköznapokon is.

Az aranyimádat természetesen a kozmetikumokat is utolérte, ápolhatjuk bőrünket, hajunkat tápláló, aranylóan fénylő olajokkal, készíthetünk csillogó sminkeket, és persze a parfümök között is találhatunk arany ihlette illatokat, hogy valóban tetőtől talpig fürdőzhessünk a nemes fényben.

Nőies hétköznapokra válasszunk fénylő pliszészoknyát, amihez visszafogottabb stílusban egyszerű fekete garbót is húzhatunk, vagy épp fordítva, a felsőrész legyen csillogó, ami aztán a leghétköznapibb farmert is feldobja. A kiegészítők terén is számos aranyszínű szépséget találhatunk, és ne feledkezzünk meg bőrünkről sem, egy ápoló, apró aranycsillámokkal dúsított olaj tökéletes ragyogást nyújt nemcsak a barna, de az egészen világos bőr számára is.

1. Többfunkciós száraz olaj aranycsillámokkal – NUXE / 2. Arany pliszészoknya – Max&Co. / 3. Rózsaarany selyemblúz – Day Birger et Mikkelsen / 4. AMC Pure Pigment szemhéjfesték – Inglot / 5. Fekete-arany bokacsizma – Kazar / 6. Arany minitáska – Max&Co. / 7. Kristályokkal díszített aranyszínű karóra – Michael Kors

Ha jobban szeretjük a kényelmes, casual stílust, akkor is kár lenne nélkülözni némi aranyló hatást, hiszen egy kis glamúr jót tesz minden szettnek. Dobjuk fel öltözékünket aranyszínű ékszerekkel, cipővel, sminkünket pedig már az is különlegessé teszi, ha a felső szempillasor ívét arannyal húzzuk meg. Ennyi fényhez persze nem árt, ha a bőrünk és frizuránk is egészségtől ragyogó, amiben a természetes, növényi olajokkal gazdagított készítmények segítségünkre lehetnek.

1. Többfunkciós száraz olaj normál és száraz bőrre – NUXE / 2. Vasalt élű aranynadrág – Reserved / 3. Szaténozott panel póló – Mango / 4. Arany átlapolós minitáska – Michael Michael Kors / 5. Kristályokkal kirakott karperec – Karl Lagerfeld / 6. Jumbo Ultra Smokey szemceruza – Trend It Up / 7. Aranysarkú bokacsizma – Reserved

Lassan itt az év végi buliszezon, amikor munkahelyi összejövetelek, családi ünneplések, hajnalig tartó partik váltják majd egymást. Ezekre az alkalmakra nyugodtan jöhetnek a merészebb, flitteres felsők és ruhák, a csillogó cipők és a látványos ékszerek. Az ünnepi alkalmak persze megkövetelik a különleges parfümöt is, az igazi, tiszta női illatot.

1. Aranyflitteres felső – Zara / 2. Prodigieux Parfüm – NUXE / 3. Steppelt arany kézitáska – Twinset / 4. Aranyragyogású highlighter – Maybelline / 5. Bedugós, szárny formájú fülbevaló – Eve by Eva Remenyi / 6. Átlapolós aranyflitteres szoknya – H&M / 7. Aranyszínű tűsarkú – Patrizia Pepe