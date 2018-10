A ránc divatos! Na, nem mindenhol

A midi hosszúságú pliszírozott szoknyák igazi alapdarabjai az őszi és téli gardróboknak, csodásan variálhatjuk őket tűsarkúval és csizmával, bordázott pulóverrel és lenge blúzzal. A hajtogatott, gyűrött vagy épp bordázott anyagok pedig alapból is nagyon divatosak most, amikkel számtalan variációban találkozhatunk még az ékszerek, kiegészítők terén is.

A sok ráncos csoda közepette azonban kár lenne megfeledkezni arcbőrünkről, amely esetén – mondani sem kell -, inkább az ellenkező hatás az, amit el szeretnénk érni. A sima, egyenletes bőrfelszín mindenki álma, ami harminc éves kor felett egyre hatékonyabb eszközöket kíván, hogy valósággá válhasson. Fontos, hogy bőrápolási rutinunk ne csak egy hidratálókrém felkenéséből álljon, hanem válogassunk össze célzott hatóanyagú készítményeket is, például szérumokat vagy bőrmegújító maszkokat. Ez utóbbi segít megújítani az öregedés első jeleit mutató bőrfelszínt, eltávolítja az elhalt hámsejteket és gyorsítja a sejtek megújulását.

1. Skincode Extra gyengéd bőrmegújító maszk – minden bőrtípusra / 2. Bordázott anyagú garbó – Marks & Spencer / 3. Ráncolt elejű virágos ruha – Mango / 4. Hullámos fülbevaló – Mango / 5. Bordázott vödörtáska – Zara / 6. Pliszírozott midi szoknya – H&M / Rogyasztott szárú bőrcsizma – Zara

Üzleti vacsorák, randevúk, péntek esti partik és otthonról elszabadulós esték tökéletes öltözékei a pliszírozott ruhák, amelyek kényelmesek és nagyon nőiesek is egyszerre. A fodrozódást átvihetjük bátran a kiegészítőkre, bőven van miből válogatnunk e téren is.

Alkalmi sminkünk elkészítése előtt ne feledkezzünk meg a megfelelő bőrápolásról sem, hiszen egy igazán szép smink csak az egészségtől ragyogó bőrön mutat igazán jól. Ennek pedig jó, ha szerves részét képezi szemkörnyékünk kényeztetése speciális, a szem körüli érzékenyebb bőr ápolására szolgáló készítménnyel. Általuk ugyanis csökkenthetjük a karikákat, duzzanatokat és a szarkalábak kialakulását is lassíthatjuk segítségükkel.

1. Bársony ruha pliszírozott, csipkés aljjal -Reserved / 2. Skincode Fiatalító szemkörnyékápoló krém / 3. Tűzött varratokkal díszített blúz – H&M / 4. Gyűrött hatású karika fülbevaló – H&M / 5. Fodros szélű tűsarkú – Liu Jo / 6. Zsák fazonú velúr táska – Reserved / 7. Csipkével díszített, pliszírozott szoknya – Zara