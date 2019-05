A digitális nomádok legjobb barátja (x)

Szerte a világon egyre népszerűbb a digitális nomádizmus. A megnevezés nem egy hippikorszakot idéző szektát jelöl, hanem azoknak a zömében fiatal startuppereknek az életstílusára utal, akik világjárásuk során online, mindössze egy laptop segítségével működtetik a vállalkozásaikat. A zömében huszon-harmincéves korosztályhoz tartozó „diginomádoknak” csupán két dologra van szükségük a munkavégzéshez: internetkapcsolatra és egy megbízható, strapabíró eszközre, amellyel ügyeket intézhetnek. A Huawei legújabb notebookja, a MateBook 13” minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely a világjáró startupperek kedvenc társává teszi a készüléket.

Legyünk őszinték! Ki ne akarna digitális nomád lenni, ha Baliról, az óceánpartról is végezheti ugyanazt a munkát 8-10-12 órán keresztül, amelyet anno a munkahelyén „bezárva” csinált? Ez a szabadságfókuszú trend főleg az Y generációt ejtette rabul, akiknek a tradicionális, irodai környezet egyre kevésbé vonzó, és helyette inkább a nemzetközi környezet, a tapasztalatszerzés, valamint a co-working lehetősége mozgatja őket. A „diginomádok” eszköztárához egy dolog biztosan elengedhetetlen: a könnyen mozgatható, praktikus és professzionális notebook, amely mindenhova elkíséri a gazdáját. A Huawei MateBook 13” olyan notebook, amely kiszolgálja a világutazó kalandorok összes igényét. A mindössze egy A4-es papír méretének megfelelő, pillekönnyű, 1,3 kg-os kialakítású MateBook 13” segítségével bárhol a világon egy kávé mellett, vagy a repülőn utazva is kényelmesen dolgozhatnak az online vállalkozást működtetők. A készülék tervezésekor a Huawei mérnökei gondoltak azokra is, akik a nagy képernyőhöz és a sok különböző megnyitott dokumentum közötti gyors váltáshoz vannak hozzászokva. A MateBook 13” káva nélküli kijelzőt kapott, amelynek rekordmagas, 88%-os kijelző-test aránya egyedülálló a piacon. A notebook 2K-s képernyője nagy felbontású tartalmak megjelenítésére is alkalmas, így a grafikonok és céges kimutatások mellett a legújabb Trónok harca-epizód is szuper minőségben, a legutolsó részletig tökéletesen mutat a kijelzőn.

A MateBook 13” bekapcsológombjába épített ujjlenyomat-olvasó a másodperc tört része alatt képes felismerni a tulajdonosát, és biztosítja, hogy a készüléken tárolt adatok ne kerüljenek avatatlan szemek elé. A notebook a forradalmi adatátviteli sebességének köszönhetően szinte észrevétlenül képes csatlakozni tulajdonosa okostelefonjához, és a két eszköz szinkronizálását követően a telefonról történő fájlmegosztás gond nélkül megoldható. A világjáró fiatalok imádni fogják a Huawei MateBook 13”-at, amely egyhuzamban akár 9,1 órás általános működési időt, 7,3 óra internetes böngészést, valamint 10 órán át tartó 1080p-s videófájl-lejátszást tesz lehetővé a kalandorok számára bárhol, bármikor.