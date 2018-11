A csizmaviselés tízparancsolata

A csizmák számtalan fazonban és szárhosszban divatosak, a zokniszerű bokacsizmáktól a sportos fazonokon át a tűsarkú combcsizmákig mindegyiknek meg van a maga helye és funkciója. Nem árt azonban a csizmaviselés tíz parancsolatát betartani, hogy ízléssel nyúljunk a divattrendekhez.

1.

Hosszú, szűk szárú csizmához jól válogassuk meg, milyen nadrágot veszünk fel. A legjobb, ha culotte fazonút választunk, ami nem csak láttatni engedik a lábbelit, de a csizma is kényelmesen elfér a nadrág szára alatt. Igazi ami igaz, a culotte nem mindenkinek áll jól, ha tartunk tőle, ilyetén csizmácskánkat hagyjuk meg a ruhák és szoknyák kiegészítőjének.

2.

Skinny, slim vagy egyenes szárú nadrágokhoz a térdcsizmák köréből érdemes a normál vagy bővebb szárúakat választani, ‘hisz ezeket a nacikat könnyűszerrel betűrhetjük és még jól is fognak kinézni.

3.

Más a helyzet, ha bő vagy bővülő szárú a nadrágunk: még véletlenül se akarjuk belegyömöszölni csizmánkba, a formátlanul kibuggyanó nadrágszártól könnyen divatkatasztrófa-közeli állapotba kerülhetünk.

4.

A bokacsizmáknál sem mindegy, milyen a nadrágszár bősége. Amit nem lehet egyértelműen beletűrni – és ez már egy egyenes szártípussal is előfordulhat -, inkább ne erőltessük. Ha elég bő, húzzuk rá, vagy ha engedi a szabása, tűrjünk a szárán és csináljunk belőle crop fazont.

Bőr bokacsizma gumírozott betéttel – ARA / Texturált felületű, barna bőr bokacsizma – ARA

5.

Rövidek a lábaink? Nem baj, csak figyeljünk oda, miként viseljük szoknyával a bokacsizmát. Ahhoz, hogy lábaink ne tűnjenek “széttagoltak” és így rövidebbnek, trükközzünk a harisnya színével. Fekete, sötétbarna vagy bordó csizma esetén keressünk hasonlóan sötét árnyalatokat, világos bézs, esetleg fehér csizmához pedig a testszínű lehet jó választás. A cél, hogy a harisnyától az összkép egységesebb legyen.

6.

Csalhatunk magunknak pár plusz centit ruhánk vagy szoknyánk fazonjával is. Magas derékvonalút viselve lábaink optikailag hosszabbnak tűnnek majd, így akár sötét színű lábbelinket is próbára tehetjük testszínű harisnyával – vagy nélküle.

Hosszú szárú bőrcsizma – ARA / Tömbsarkú bokacsizma – ARA

7.

Ha rövidek és/vagy vastagok a lábaink, ügyeljünk rá, hogy a csizmaszár tetején ne legyen semmilyen feltűnő díszítés: egy szőrmés rátét például túlságosan vaskos lenne, ami egyből kellemetlen tagolást visz az összképbe.

8.

A vastag vádlin, erős lábon a színharmonizáció ismét csak segíthet, hogy vékonyabbak, nyúlánkabbak legyünk, mint ahogyan a magas derékszabás is előnyös, de maga a csizma típusa is sokat javíthat vagy ronthat az összképen. Érdemes letisztult fazonút választani és amennyire bírjuk, magassarkút, hiszen az szintén nyújtja lábainkat. Kerüljük a csatokat, a nagy, fémes díszeket, azok ugyanis vastagítják a lábat, amire semmi szükség.

Cipzáros bőr bokacipő – ARA / Szűkszárú Gore-tex csizma – ARA

9.

A másik véglet felé se menjünk el: egy vékony sarkú, cuppanós bokacsizma látványban jelentéktelenül állhat az erősebb lábakon. Nem baj, ha van talpa, sarka, “teste” annak a csizmának, csak ne legyen vaskos.

10.

Végül, csizmánkat ne csak aszerint válasszuk ki, hogy milyen ruhákkal viseljük, azt is tartsuk szem előtt, milyen a télikabátunk. Ha több fazon is rendelkezésünkre áll, szerencsések vagyunk, legtöbben azonban egy vagy két kabáttal húzzuk ki a telet, így jó, ha passzol stílusban a csizmánk: sportos sídzsekihez ne viseljünk tűsarkút, elegáns szövetkabáthoz pedig a fűzős túrabakancs mutathat rettentő furán. De épp így az is túlzó, ha a csizmánkon és kabátunkon is tobzódik a műszőrme díszítés. Jetihangulat helyett törekedjünk inkább az eleganciára.