5 tipp, hogyan készülj okosan a karácsonyra (X)

1. Tervezz előre!

Karácsonykor a legfontosabb, hogy végre együtt lehet a család. Ahhoz, hogy az ünnep ne a kapkodásról szóljon és mégis meglegyen a kellő ünnepi hangulat, jobb, ha már előre megtervezed a legfontosabb lépéseket, mint például a menüt vagy a karácsonyi dekorációt. Hidd el, az egész család hálás lesz érte, ha nem az utolsó pillanatban csapsz össze minden

2. Ajándéklista

Készíts ajándéklistát, hogy mit szeretnél idén a szeretteidnek adni. Természetesen a karácsony nem csak az ajándékokról szól, de jobb erre is minél előbb felkészülnöd. A legfontosabb, hogy minden ajándékhoz rendelj egy maximális költségvetést is, így már előre tudni fogod mennyi pénzre lesz szükséged, és nem fog az egyenleged az ünnepek alatt mínuszba kerülni.

3. Vásárolj online!

Kerüld el a karácsonyi lázban égő tömeget, és szerezd be ajándékaid az online webáruházak kínálatából. Az internetes vásárlás előnye pontosan abban rejlik, hogy otthon, kényelmesen a kanapéról válogathatod ki, kinek mit szeretnél venni, anélkül, hogy az idegesítő embertömegek lökdösődése zavarná meg a gondolataid. Ráadásul online több kedvezményt is igénybe vehetsz, a csomagokat pedig házhoz szállítják, így a cipekedést is megspórolhatod vele.

4. DIY

Ha szeretsz kreatívkodni, akkor jobb, ha már előre betervezed, kinek mit fogsz készíteni és mennyi időt vesz igénybe a különböző „csináld magad” ajándékok elkészítése. Próbálj meg erre a lehető leghamarabb bevásárolni, hogy aztán ne a hiányzó elemek miatt ne készüljön el időben a karácsonyi ajándékod.

5. Karácsonyi képeslapok

Ha te is szereted az old-school karácsonyi képeslapokat, vagy éppen külföldön élsz és nem tudsz hazalátogatni a nagyszüleidhez vagy a családhoz, akkor jobb, ha erre is felkészülsz. Próbáld meg már jó előre megtervezni, kinek milyen lapot fogsz küldeni és mennyi idő alatt érkezik meg a képeslap. Így biztos lehetsz benne, hogy karácsonyi jókívánságaidat még időben kapják meg a szeretteid.