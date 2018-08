3 őszi cipőtrend, amely mellett nem érdemes elmenni

Maszkulin csillogás

Ahogyan a ruhák esetén a flitterek ragyogása, úgy a cipőknél a fénylő lakkfelületek lesznek igazán divatosak idén ősszel. A lakkhatástól persze nemcsak egy klasszikus magassarkú kaphat extra adag dögösséget, de a férfiaktól átvett Oxford cipőket is extravagánssá teszi.

A lapos talpú, maszkulin félcipők nemcsak kényelmesek, de irodabarátok is. Viselhetjük őket belvárosi sétákhoz farmerrel, hétfő reggel pedig bátran kapjunk fel hozzá egy élére vasalt pantallót. Az összhatást puhítsuk fel öltözékünk többi elemével: egy nőies ing vagy lágy selyemsál ehhez elsőrangú választás.

Örök vörös

Ha ennél magasabb dózisban vágyunk a nőiességre, nézzünk szét a piros cipellők háza táján! A bizniszvumenstílussal is megfér, ugyanakkor szexi és merész, bármilyen sarokmagassággal választjuk. A munkahelyről pedig mehetünk akár egyenesen az esti randira is, hiszen egy piros magassarkú az est porondján is megállja a helyét.

Sportos casual

A sneakerek számítanak manapság az egyik legnépszerűbb lábbelinek, amit elegáns, szoknyás szettektől a casual öltözékekig bármivel hordhatunk. Tekintsünk rájuk úgy, mint új hullámos balerinákra, amelyek pasztellszínekkel és fehérrel kombinált változatai modern nőiességet kölcsönöznek megjelenésünknek. Sporttatyó helyett válasszunk bőrtáskát, mackófelső helyett egy kötött pulcsit, és már kész is a legutolsó divat szerinti szettünk.

