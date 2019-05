Ezt jelentette a Trónok harca Sansájának koronázási ruhája

A Trónok harca vasárnapi fináléja után felbolydult az internet. A rajongók többsége elégedetlen és csalódott volt a befejezés miatt, másoknak tetszett a végkifejlet. Az azonban bizonyos, hogy Michele Clapton jelmeztervező most is alaposan kitett magáért, például Sansa Stark koronázási ruhájának megalkotásában is.

Az epizódot záró montázsból, melyből Sansa koronázásáról értesülünk, jócskán megfigyelhető Észak királynőjének fenséges ruhája is, melyet a rajongók élvezettel elemezgetnek képkockáról képkockára. Sansa jelmezei egyébként a nyolc évad alatt végig jól illusztrálják azt a nagy ívű karakterfejlődést, amelyen az első évadban megismert ártatlan kislány keresztülment.

„Eleinte, Királyvárban Cersei Lannister stílusát másolta. Majd édesanyja ruházatát kezdte követni, ami mutatja, hogy mennyire sebzettnek és kiszolgáltatottnak érezte magát, bár nem mondhatta el senkinek… Hímzéseken és színeken keresztül mondta el a fájdalmát” – mondta el a jelmeztervező még a nyolcadik évad előtt.

Ha mindezt figyelembe vesszük, sejthető, hogy Sansa ruháján semmi nem véletlen.

Sokan észrevették a varsafa levélmintázatát a ruhán, ami egyértelmű utalás a deresi istenerdőre, ahol nemcsak Ned Stark töltött sok időt, de Theon is itt halt meg, és Arya itt végzett az Éjkirállyal.

Sansa mellvértjén is visszaköszön a famotívum, a ruha anyaga pedig nagyon hasonlít arra a ruhára, amelyben Margaery Tyrell ment férjhez. A rajongók szerint ez a Margaery iránti tisztelet jele, aki rövid uralkodása alatt oly sok mindent tudott véghezvinni.

I need clean shots of Sansa's last gown so I can break down who all influenced what. First thought: The Fabric is the same as Margaery Tyrell's wedding dress from the Purple Wedding. #GameOfThrones pic.twitter.com/5U6HrXx0ms