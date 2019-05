Szétcikizte a net a jegygyűrűje miatt

Aki látott már olyan videót, amelyben egy pattanást nyomnak ki, annak ismerős lehet az a jegygyűrű, amelyet a gyűrűkibeszélő Facebook-csoportban posztolt egy nő.

„Több eljegyzéses csoportban is benne vagyok – nem készülök férjhez menni, csak szórakoztat –, és mindig szólunk egymásnak, amikor valami újat posztolunk. Van egy lány, nagyon cuki, és írt, hogy új posztja van, és nagyon vártam, mert mindig tök jó szetteket posztol. Ez volt az. Nagyon csalódott vagyok, ez valami nagyon ocsmány! Drága kislány, borzasztó ízléssel a gyűrűk terén” – írta.

It's not even set. This is a hoax!Woman shamed for engagement ring that looks like 'a pimple popper blister' https://t.co/qrKxkikVaH via @MetroUK