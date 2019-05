Az idei nyár divatja nem más, mint a szárnyak

A nyár a fesztiválok időszaka, és mint tudjuk, a fesztiválok nemcsak a zenéről meg a buliról szólnak, hanem az extravagáns divatról is. Bizonyos tippek szerint ez a különlegesség idén a színes szárny lesz, amit 20 fontért, azaz nagyjából 7 ezer forintért árulnak különböző színekben.

Van köztük ezüst, rózsaszín, piros, kék és szivárványos is.

In love with my festival wings from @OfficialPLT at @ASOS 🦋💜 pic.twitter.com/Lccm0CT3v1