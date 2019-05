Betiltották a szoknyát egy iskolában

A San Diegó-i Cathedral katolikus középiskola új öltözködési szabályzatával betiltotta a szoknya viselését az intézményben. A korábbi dress code csupán azt határozta meg, hogy a diáklányok szoknyájának legalább térdig kell érnie, azonban formaruha nem volt, a ruhadarabot bárhol beszerezhették. Az iskola vezetése szerint azonban ez nem működött, a férfi tanárok számára pedig kényelmetlen volt a megfelelő szoknyahosszra figyelmeztetni a tinédzser lányokat. Épp ezért döntött úgy az iskola, hogy változtatnak a szabályzaton.

„A dress code-ra legalább három jó ok miatt van szükség: hogy kifejezze az egységet, visszafogottságra ösztönözzön, és minimalizálja az egyes stílusokhoz vagy ruházati márkákhoz igazodó nyomást” – fogalmazott az iskola igazgatója, Kevin Calkin.

#HappeningNow: A huge crowd of students is rallying outside Cathedral Catholic HS to “Keep Skirts at CCHS.” @nbcsandiego pic.twitter.com/jaXs7M5ZEh