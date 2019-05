Tökéletes megoldás azoknak, akik utálnak cígölni a strandon

Igen, végre, itt egy hasznos találmány: a törölközőkini! Aki nem találta volna ki, a szó a bikini és a törölköző (fürdőlepedő) szerelemgyereke, és pompás megoldást nyújt egy égető problémára: a hónom alá csapjam a törcsit vagy vigyek egy nagy táskát neki a strandra? Hát, egyiket sem kell!

A törölközőkinit fel lehet húzni a fürdőruhára, így:

Ezzel megoldás születik arra is, ha bekapnánk valamit a strandbüfében, de nincs kedvünk felöltözni.

A darabot Aria McManus New York-i tervező álmodta meg és sajnos nemcsak drága, de limitált kiadású is. Nem baj, hátha valakit megihlet az ötlet, és kapható lesz majd nagyker mennyiségben is. És kevesebbért, mint 200 dollár…

(Kiemelt kép: Aria McManus Instagram)