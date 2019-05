Túl kicsi hasa miatt támadják a várandós modellt

Belle Lucia ausztrál modell és influencer első gyermekével várandós, az ötödik hónapban jár. Az örömhírt követőivel is megosztotta az Instagramon, amire persze rengeteg gratulációt kapott, de megtalálták a trollok is.

Utóbbiak szerint a 22 éves kismama pocakja nem elég nagy és egyébként is túl vékony. Megvádolták azzal is, hogy valójában nem is várandós, csak kitalálta az egészet.

“Egy anya azt mondta, rossz példát mutatok más nőknek, mert nem vagyok elég nagy, mások pedig azt, hogy éheztetem a babát és nem vagyok egészséges” – mesélte Lucia.

A modell azonban visszavágott kritikusainak: “Ez az én testem és nem tehetek róla, ha nem úgy néz ki, mint más nőké. A testszégyenítés nincs rendben, függetlenül attól, hogy mennyire telt vagy épp sovány az a test.”

Azt szeretné, ha az emberek, mielőtt beszólogatnának valakinek az interneten, előbb feltennék magukban a kérdést: miért?

“Azt tanácsolom, figyelj oda jobban az online megnyilatkozásaidra. Mielőtt valakiből gúnyt űznél, gondolj arra, hogyan éreznd magad, ha veled, a testvéreddel vagy a legjobb barátoddal csinálnák ugyanezt. Kedvesnek lenni könnyű és nem kerül semmibe. Nem tudhatod, hogy az emberek milyen nehézségekkel néznek szembe nap, mint nap és ha kedves vagy, az segít jobban szeretni saját magadat is.”

