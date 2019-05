Lapos cipője miatt nem akartak beengedni a cannes-i filmfesztiválra egy nőt

Claudia Eller, a Variety magazin társfőszerkesztője lapos cipőben jelent meg egy filmpremieren a cannes-i filmfesztiválon, a biztonságiak azonban lábbelije miatt nem akarták beengedni őt az eseményre.

A történtekről videó is készült, a nő pedig kilátásba helyezte, hogy közzéteszi azt a Variety Twitter-oldalán, erre végül beengedték. A saját profilján viszont így is nyilvánosságra hozta a felvételt.

Last night I was stopped on the Cannes red carpet and told by this idiotic security guard that I couldn’t get into this premiere because I was wearing flats. I threatened to post this video on our Variety website. I got in. pic.twitter.com/TTXGn0RDsK