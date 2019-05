39 évesen meghalt a szupersztár Playboy-nyuszi

39 éves korában meghalt Ashley Massaro, Amerika egyik legnépszerűbb Playboy-címlaplánya – írja a Blikk.

Az egykori modellt és pankrátort Long Island-i otthonában találták eszméletlenül; kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét.

Ashley halálával kapcsolatban nyomozást indított a rendőrség. Azt ugyan egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát, de a bűncselekmény gyanúját elvetették – írja a TMZ.

A volt modell egy 19 éves lányt hagyott maga után. Halálhíre az egyik legnagyobb amerikai pankrátor-promótercéget, a WWE-t is sokkolta, legjobb ringben töltött pillanataiból egy videó-összeállítást is készítettek:

WWE remembers the career of the late Ashley Massaro.https://t.co/9JaELiopzV