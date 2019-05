Most már a házi kedvenceddel beborított fürdőruhában is nyomulhatsz a nyáron

Különleges fürdőruhát dobott piacra egy cég, illetve ez igazából nem is egy fürdőruha, hanem egy lehetőség arra, hogy feltöltsd a házi kedvenced legcukibb fotóját, amiből ők elkészítik az új fürdőruhád mintáját.

You can now buy a swimsuit with your pet's face all over it https://t.co/FXz8OjzD8i via @MetroUK