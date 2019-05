Zoknira került Donald Trump feje

Nem épp szokványos fogadtatásban részesült a minap Donald Trump Louisiana államban tett látogatásán. Billy Nungesser kormányzó ugyanis az amerikai elnököt és az ő sajátos frizuráját ábrázoló zokniban ment elé a Chennault Nemzetközi Repülőtérre. A kiegészítőt nem rejtegette sokáig a nadrágszára alatt, annál inkább büszkén mutogatta.

I asked @POTUS today if he would tweet his support for @TheLaineHardy @AmericanIdol. I reminded him that LA supported him, while CA and NY, the homes of the other 2 finalist, did not. Trump responded and said, “Billy, I will see what we can do!” #MakeSocksGreatAgain pic.twitter.com/4E09MAIm38