Táskával alázza a ducikat a Dolce&Gabbana

I am thin and gorgeous (Vékony vagyok és gyönyörű) – ez a felirat olvasható a Dolce&Gabbana divatház egyik táskáján. A modell még a 2017-es őszi kollekcióból való, egy twitterező azonban csak a napokban figyelt fel rá egy webáruházban, majd felháborodásának hangot is adott a közösségi oldalon. Sokan egyetértenek vele abban, hogy az üzenet megalázó a túlsúlyos emberekre nézve.

„Manapság ilyen termékeknek nem szabadna a polcokon lenniük” – írta egy kommentelő.

“Nem értem miért nem írtak rá csak annyit: gyönyörű vagyok. Minden nő lehet gyönyörű, függetlenül attól, hogy kövér, vékony, magas, alacsony, vannak vagy nincsenek szeplői, szőke, barna, vörös, stb.” – így egy másik vélemény.

„Egyetlen helyre való: a szemétbe” – fogalmazott valaki más.

Akadtak ugyanakkor, akik megjegyezték, hogy a mondat csupán egy idézet az Absolutely Fabulous című brit sorozat főszereplőjétől.

Mások szerint viszont ezzel is csak egy újabb szög került az elmúlt években többször is botrányba keveredett divatház koporsójába. A D&G-t egy ideje sztárok is egyre inkább bojkottálják, az idei MET-gáláról például feltűnően hiányoztak az olasz terveződuó kreációi.

via

(Nyitókép: Getty Images)