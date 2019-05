Igazi hercegnőruhát varrt a srác a barátnőjének a sulibálra

Melyik lány ne álmodozna arról, hogy egy igazi hercegnős ruhában megy bálozni a hercegével az oldalán, Adrianának ez bizony megadatott, méghozzá nem is akárhogyan.

Ahogy ez lenni szokott, a gimis lány beleszeretett egy gyönyörű báli ruhába, amit egy kirakatban látott, de sajnos túl drága volt. Adrianát nagyon foglalkoztatta a vágyott ruha, és egy randin viccből megkérdezte a barátját, hogy miért nem varrja meg neki?

Quite a journey, but the first thing I’ve ever sewn (a prom dress) has been finished, just in time for the ball! Not only did I get the honor of being the Prince Charming to the beautiful @AddiRust, but her fairy godmother as well, haha! I’m so thankful for her. (From scratch✨) pic.twitter.com/amr05PZBbp