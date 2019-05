Szörnyen megalázták a molett nőt, mégis valami jó sült ki a dologból

Florence Grace egy pozitív testképet hangsúlyozó blogger, nemrég egy máltai fesztiválra látogatott. Nagyon készült az eseményre, úgy döntött, hogy mindennap másik fürdőruhaszettet visel majd, napokat töltött a különböző outfitek összeállításával.

A fesztivál jól indult, Grace önbizalomtól telve sétálgatott a barátjával, remekül érezte magát az egyik fürdőruha-kreációban. Azonban egy fiúcsapat kigúnyolta őt, mutogattak rá, és azt mondták, hogy nem képesek mögötte menni, mert hányingerük támad.

Grace szörnyen érezte magát a történtek miatt, haza is akart menni a következő géppel, és azt gondolta, hogy soha többet nem vesz fel fürdőruhát. A bánatát megosztotta az Instagramon, ami a hashtageknek köszönhetően rengeteg fesztiválozóhoz eljutott, akik a kommentjeikkel biztatták a nőt, és dicsérték a fürdőruháját is. Grace személyesen is rengeteg pozitív visszajelzést kapott, ettől össze tudta szedni magát, nem ment haza, és mégiscsak jól szórakozott a fesztiválon.

„Most már tudom, hogy, aki másokat kigúnyol, annak saját magával van baja. Én elégedett vagyok magammal, hálás vagyok a családomért és az életemért, és jól érzem magam a bőrömben” – mondta el Grace a brit Metrónak.