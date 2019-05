Önbarnító-katasztrófát szenvedett ez az anyuka

Ha önbarnítót használsz, nem folyhat a nyálad álmodban – ezt a leckét tanulta meg a Hertfordshire-i Louise Harper.

A gyermekét egyedül nevelő zenész este kente magára a krémet, majd lefeküdt aludni. Az alvás pihentető volt, nem véletlenül folyt a nyála, ám mikor belenézett reggel a tükörbe, nem tudta, hogy sírjon vagy nevessen. Az álla körül éktelenkedő fehér foltot és alatta a sötét masszát fél órán át próbálta ledörzsölni, sikertelenül.

[Tvt News]Mom left with ‘horrendous’ tan after drooling in her sleep: ‘My heart dropped when I looked in the mirror’ https://t.co/toxLw83oIl pic.twitter.com/ua6OgrOgTu