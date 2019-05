Egy pizzára hasonlított a nő a borzalmas menyasszonyi ruhájában

Nem mindennapi menyasszonyi ruhát választott magának egy nő. Az internetezők valósággal sokkot kaptak tőle, nem véletlenül.

A menyasszony egy Facebook-csoportban kért arcápolási tanácsokat, megosztotta, hogy 8 nap múlva lesz az esküvője és szeretné eltüntetni a pattanásait. Emellett, csak úgy mellékesen, megmutatta a menyasszonyi ruháját is, amit, mint írta, még egy kicsit át kell alakítani – idézi a The Sun.

Innentől indult meg a kommentáradat, ugyanis ilyen ruhát ritkán látni, az meg különösen furcsa, hogy van, aki esküvői viseletnek szánja. Több hozzászóló szerint úgy néz ki, mint egy pizza, és meg kell hagyni, van ebben némi igazság. Akadt olyan kommentelő is, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy van előnye is a furcsa látványnak, ugyanis ha a menyasszony ezt a narancssárga ruhát viseli majd, egészen biztos, hogy senkinek nem tűnnek fel a pattanásai, tehát nem is fontos őket eltüntetni.