Végre megváltozik Victoria’s Secret-divatbemutató

Nem sugározza többé a televízió a Victoria’s Secret divatbemutatóját – derül ki egy memóból, melyet Les Wexner, a fehérneműmárkát tulajdonló L Brands vezérigazgatója küldött ki a cég alkalmazottainak.

„A divat a változás üzlete. Fejlődnünk kell és változnunk kell, hogy növekedjünk. Ezt szem előtt tartva úgy döntöttünk, hogy átgondoljuk a hagyományos Victoria’s Secret-divatbemutatót. A továbbiakban nem hisszük, hogy a televíziós sugárzás megfelelő lenne számunkra” – írta Wexner.

A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy 2019-től „izgalmas és dinamikus tartalom és egy újfajta esemény” fejlesztésére összpontosítanak, melyet olyan platformokon juttatnak majd el az ügyfelekhez, melyekre egyébként is rá vannak tapadva.

A Victoria’s Secret divatbemutatóit 1995 óta – 2004 kivételével – évente megrendezték, a televízió pedig 2001 óta adta le, igaz, nem élő adásban, hanem vágott változatban, az esemény után hetekkel. Addigra persze – különösképp a közösségi oldalak elterjedése óta – az internetet oda-vissza bejárták a bemutatóról készült fotók és hosszabb-rövidebb videók, illetve szöveges publikációk, így a televíziós verzió évről évre egyre kevesebb újdonságot tudott nyújtani. Ez a nézettségi adatokon is meglátszott. Tavaly a műsort már csak 3,27 millióan nézték, ami a legalacsonyabb nézettség volt a show történetében.

A céget évek óta kritizálják kirekesztő hozzáállása miatt is, hiszen a bemutatón sem plus size, sem pedig transznemű modelleket nem enged kifutóra, annak ellenére sem, hogy a divatiparban egyre nagyobb teret nyer az inkluzivitás. Tavaly jókora botrány kerekedett abból, amikor Ed Razek, a Victoria’s Secret marketingvezetője a Vogue-nak adott interjújában leszögezte, hogy plus size modelleknek és transzszexuálisoknak nincs helyük a bemutatón, mert „ez a show a fantáziáról szól”.

Mindezek fényében a világ leghíresebb fehérneműs divatbemutatójának már tényleg csak jót tehet a változás.

