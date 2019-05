Szerinted rózsaszín-fehér vagy szürke-zöld ez a cipő?

Talán még emlékeztek rá, amikor 2015 januárjában felrobbantotta a netet egy ruháról készült fotó, melyet akadtak, akik kék-feketének, mások viszont arany-fehérnek láttak. Nos egy ehhez hasonló rejtély bukkant fel a napokban a Twitteren. Az alábbi képen szereplő cipőt ugyanis az emberek egy része rózsaszín-fehérnek, a másik viszont szürke-zöldnek látja.

WHAT COLOR DO YOU SEE? 👀 Apparently, If the right-half of your brain is dominant, you will see a combination of pink and white, and if your left half is dominant, you will see it in grey and green color. Tell us what you see! pic.twitter.com/Ey3BlP85fX